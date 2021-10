VIDEO Blondínka (24) zistila, že trpí chlamýdiami: Odporné odhalenie o jej priateľovi

LONDÝN - Môžete si myslieť, že ste v šťastnom a oddanom vzťahu, no v skutočnosti je to inak. Príkladom je známa TikTokerka, ktorá nedávno vyzvala užívateľov, aby si urobili test na chlamýdie. Vďaka nemu totiž odhalila neveru svojho bývalého partnera. Jej príbeh zaujal obrovské množstvo ľudí.

Lauren Saddingtonová nedávno prezradila, že keď mala sedemnásť rokov, dozvedela sa o svojej diagnóze - dostala chlamýdie. Dnes 24-ročná TikTokerka uverejnila video s komentárom: "Je mi to ľúto, ocko, ale vážne... Choďte na kontrolu, dievčatá! Je to jednoduché a ľahké, nikdy neviete." Možnosť podeliť sa s vlastnou skúsenosťou ju teší. "Som rada, že vám všetkým môžem povedať svoj príbeh, pretože stále vidím, ako sa na TikToku dejú veci ako toto a skutočne mám pocit, že to pomôže mladým dievčatám."

@laurensaddingtonx I’m sorry dad But seriously… Go get checked girlies! So simple & easy and you just never ever know ♬ original sound - laurensaddington

Následne Laura povedala o svojom chlapcovi, do ktorého bola bezhlavo zamilovaná ako tínedžerka. Keď zašla do lekárne pre antikoncepčné tabletky, lekárnička ju presvedčila, aby si urobila test na chlamýdie, hoci bola dievčina presvedčená o tom, že je v poriadku, pretože bola podľa vlastných slov v oddanom a milujúcom vzťahu. Napokon sa ale rozhodla, že to skúsi. O dva týždne neskôr dostala správu, v ktorej bolo napísané, že musí zavolať do lekárne, pretože majú výsledky jej testu. Oznámili jej, že je pozitívna na chlamýdie. Ide o bežnú sexuálne prenosnú infekciu. Nie každý s chlamýdiami má príznaky, ale medzi bežné symptómy patria neobvyklý výtok z pošvy alebo penisu a bolesť pri močení. Chlamýdie, ktoré sa šíria hlavne nechráneným vaginálnym, orálnym alebo análnym sexom, sa dajú liečiť antibiotikami. Ochoreniu môžete predchádzať napríklad použitím kondómu.

Saddingtonová sa svojmu priateľovi zdôverila až neskôr, najprv sa totiž potrebovala vysporiadať s novou situáciou sama. "Každopádne, keď som mu zavolala, v zásade to odmietol. Povedala som mu, že som nebola v intímnom kontakte so žiadnou inou osobou a že ma musel podviesť on," hovorí Lauren. Ako sa ukázalo, jej dnes už bývalý priateľ ju skutočne podvádzal, a to s tromi dievčatami.

Zdroj: Getty Images

Britka priznala, že bola nakoniec veľmi rada, že ju lekárnička presvedčila urobiť si test. V opačnom prípade by sa možno nikdy nedozvedela o nevere svojho priateľa. Jej video sa stalo obrovskou senzáciou a množstvo ľudí jej adresovalo slová vďaky za zdieľanie svojho príbehu. Rovnako ju pochválili za statočnosť a za to, že sa vyjadrila k tak dôležitej téme. "Si odvážna, keď o tom hovoríš, musí to urobiť viac ľudí! Nikdy nikoho skutočne nespoznáte, bez ohľadu na to, ako veľmi si myslíte, že áno," napísal jeden z komentujúcich.