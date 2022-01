FOTO Muž (40) mal niekoľko dní zaľahnuté v uchu: Myslel si, že je to z bazéna, pravda ho šokovala

Obyvateľ Aucklandu Zane Wedding riešil problémy s nepríjemnými pocitmi v uchu po piatkovej návšteve bazéna a myslel si, že za ne môže voda. Cítil v uchu šteklenie, ale prvá návšteva u lekára nič neodhalila. Lekár mu ucho prezrel, predpísal antibiotiká a poradil mu, aby si na postihnuté miesto fúkal teplý vzduch z fénu.

Zdroj: Facebook/Zane Wedding

"Hneď po zákroku som sa cítil oveľa horšie," uviedol Wedding. Na jedno ucho ohluchol a nemohol spať. Fénovanie tiež nepomáhalo. Objednal sa preto k ORL špecialistke, ktorá mu ucho znova starostlivo prezrela.

Went to the Dr on Saturday with a blocked ear. The Dr said he couldn't see anything and it would go away by itself. Went for a second opinion today, and had a cockroach 🪳 removed from my ear. 3 days with a roach in my ear Perhaps avoid The Doctors Onehunga. pic.twitter.com/nOVL3qEIq7