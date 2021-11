Jednoznačný odkaz expertov: Toto musíte urobiť, ak ste zaočkovaní a nechcete dostať COVID

Podľa odborníkov by nemali ľudia zaočkovaní dvomi dávkami otáľať s tretím očkovaním. Zhodujú sa totiž v tom, že jedine toto je spôsob, ako sa dá chrániť pred nákazou a vrátiť sa k normálnemu životu. "Ak sa chcete vyhnúť symptomatickej infekcii a dlhotrvajúcim následkom ochorenia COVID-19 a máte od 18 do 39 rokov, mali by ste ísť na tretie očkovanie. A pokiaľ máte 40 a viac a nechcete byť hospitalizovaní, mali by ste urobiť to isté," vyhlásil 17. novembra kardiológ Eric Topol v programe All Things Considered americkej siete National Public Radio (NPR).

Zdroj: TASR/AP

Odchádzajúci riaditeľ Národného inštitútu zdravia Francis Collins zdieľal len niekoľko dní predtým blog, v ktorom vyzýval plne zaočkovaných, aby neváhali a dali sa zaočkovať treťou dávkou. Odvolával sa pritom na údaje z Izraela, kde vedci sledovali viac ako 4,7 milióna plne zaočkovaných obyvateľov, z ktorých viac ako 13 000 prekonalo prielomové infekcie. Zistili tak jednoznačnú súvislosť medzi mierou potvrdených infekcií a časom, ktorý uplynul od druhého očkovania. "Aj keď variant delta v posledných mesiacoch určite prispel k zhoršeniu situácie, zistenia naznačujú, že dôležitým faktorom je aj znížená imunita. Tieto údaje boli kľúčové pri rozhodovaní izraelského ministerstva zdravotníctva, ktoré v júli schválilo potrebu preočkovania jednotlivcov zaočkovaných najmenej pred piatimi mesiacmi," poznamenal Collins.

Zdroj: Getty Images

Súvislosť medzi počtom infekcií a časom, ktorý uplynul od druhého očkovania

Aj hlavný poradca Bieleho domu pre pandémiu Anthony Fauci poukázal na zvýšené riziko nákazy počas zimného obdobia u úplne zaočkovaných. "Prielomové infekcie budú medzi zaočkovanými narastať ešte viac, ako to vidíme teraz," uviedol pre ABC News. Podľa jeho slov by mohli byť posilňovacie dávky oveľa dôležitejšie, ako sme predpokladali. Tretia dávka mRNA vakcíny by sa preto mala stať súčasťou štandardného režimu. Experti ako Topol poukazujú na to, že cieľom podania tretej dávky nie je iba znížiť počet hospitalizovaných, ale aj množstvo prielomových infekcií. Ide o spôsob, ako môžete získať ochranu, najmä ak žijete v lokalite, kde je nízka zaočkovanosť bez povinného nosenia rúšok.