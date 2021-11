KORONAVÍRUS Profesor predpovedá, ako budú vyzerať Vianoce: Tieto slová ste počuť nechceli!

Nadchádzajúce vianočné sviatky zrejme opäť prežijeme v podobnom režime ako tie posledné. Britský uznávaný epidemiológ Tim Spector sa dokonca domnieva, že takýto režim nás čaká kvôli pandémii aj v ďalších piatich rokoch. Podľa jeho slov bude vírus aj naďalej cirkulovať v populácii napriek vysokej zaočkovanosti, kvôli čomu aj poukázal na potrebu prijatia prísnejších opatrení. "Myslím si, že to nie sú len tieto Vianoce, ale možno aj sviatky v najbližších piatich rokoch, o ktorých musíme realisticky premýšľať," poznamenal.

Potrebujeme kombináciu viacerých opatrení

Podľa neho si ľudia pred rokom si mysleli, že keď prekonáme zimu, bude to v poriadku. Ale každému musí byť jasné, že to tak nie je. "Uvedomujeme si, že samotné vakcíny nie sú konečným riešením. Potrebujeme kombináciu viacerých opatrení. Je potrebné rozšíriť očkovací program na tri dávky. Musíme si tiež uvedomiť, že dôjde k prelomovým infekciám, pretože už vieme, že zaočkovaní ľudia môžu stále prenášať vírus, ktorý sa tak ďalej šíri populáciou. Do akej miery to bude, je čiastočne určené našou spokojnosťou a uvoľnením niektorých pravidiel, ktoré sme zaviedli v minulosti. Minulý rok som si myslel, že opatrenia boli prehnané, ale teraz sa domnievam, že sú nedostatočné," vyhlásil odborník.

Zdroj: Getty Images

Vírus sa nás bude držať ešte veľmi dlho

Vedci podľa jeho slov zatiaľ iba odhadujú, ako dopadne táto zima, čo sa týka pandémie. U mnohých ľudí totiž pominuli obavy z vírusu, pretože sa dali zaočkovať. Spector predpovedá, že situáciu zhorší laxný postoj k preventívnym opatreniam, účasť na skupinových podujatiach a sviatky, keď sa budú ľudia snažiť dobehnúť to, čo minulý rok premeškali. Do úvahy je tiež potrebné vziať prítomnosť vysoko nákazlivého variantu delta. "Delta a slabnúca imunita je kombinácia, ktorá nás vrátila späť. Tento vírus sa nás bude držať ešte veľmi dlho," povedal minulý týždeň agentúre AP profesor zdravotníckej metriky z Washingtonskej univerzity Ali Mokdad.