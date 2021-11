Experti tvrdia: Táto vakcína by dokázala úplne zastaviť pandémiu KORONAVÍRUSU

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke, File

NEW YORK - Väčšina z nás vníma očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ako nádej, že sa svet opäť vráti do starých koľají. Vakcinácia síce pribrzdila šírenie nákazy, no nové mutácie vírusu skomplikovali situáciu. Experti preto skúmajú nové možnosti, ako sa dá definitívne zastaviť pandémia. Niektorí predpokladajú, že to dokáže zabezpečiť až úplne iný druh vakcíny.