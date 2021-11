FOTO Len po ôsmykrát za 300 rokov sa roztopilo známe snehové pole na úpätí hory

Snehové pole na úpätí tretej najvyššej britskej hory Braeriach sa úplne roztopilo v rokoch 1933, 1959, 1996, 2003, 2006, 2017, 2018 a tento rok. Pred rokom 1933 sa tento sneh roztopil naposledy v 18. storočí. V posledných týždňoch sa sfinga zmenšovala až na veľkosť listu papiera. Nakoniec sa v miernom počasí ostatných dní roztopila úplne. Podľa odborníka na ľadovce Iana Camerona môžu za roztopenie takzvaného večného snehu klimatické zmeny.

What is historically the UK's longest lasting patch of snow has disappeared for only the eighth time in 300 years. Dubbed the Sphinx, the patch on remote Braeriach in the Cairngorms has melted away more frequently in the last 18 yearshttps://t.co/mZV1X4hfAa