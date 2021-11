KORONAVÍRUS Rozporuplná štatistika: Aký vplyv má vakcína na počet mŕtvych? Briti sa o čísla škriepia

LONDÝN – Ďalšia štatistika výrazne v neprospech odporcov vakcín, alebo prehnané čísla? Názory na to, či je očkovanie účinné alebo nie, sa naprieč verejnosťou líšia. Štatistika z britských ostrov najnovšie tvrdí, že pri neočkovaných je po nakazení sa pravdepodobnosť úmrtia vyššia až 32-krát. Má to však háčik, na ktorý poukazujú viacerí odborníci.

Údaje, ktoré zverejnil britský Národný štatistický úrad (ONS) ukazujú, že pri neočkovaných ľudí je až 32-krát vyššia pravdepodobnosť toho, že po nakazení sa vírusom chorobe podľahnú. Upozornil na to britský Daily Mail.

Na britských ostrovoch je úmrtnosť medzi neočkovanými v pomere 849,7 na 100-tisíc obyvateľov. V prípade plne očkovaných osôb je to však "iba" 26,2 na 100-tisíc osôb. Značne nižšie riziko úmrtia čísla odhalili aj u nakazených, ktorí zatiaľ dostali iba prvú dávku vakcíny. V tomto prípade to predstavuje 105,3 mŕtvych na 100-tisíc osôb.

Zdroj: SITA/AP Photo/Heng Sinith

Údaje, s ktorými ONS pracovala, sú však v období od 2. januára do 24. septembra. Spadajú do nich teda aj tí ľudia, ktorí v tom čase ešte neboli medzi očkovanými skupinami. Podľa vedcov však ide aj napriek tomu o jasný dôkaz toho, že by sa ľudia mali dať očkovať.

Očkovanie nespochybnili, ale...

Ozvali sa ale aj hlasy spochybňujúce takéto čísla. "32-krát väčšia pravdepodobnosť úmrtia môže byť trochu prehnaná. Dobre vieme, že v niektorých menšinách a komunitách prebieha vakcinácia pomalšie," uviedol britský odborník na Covid-19 John Roberts. Samotní účinok vakcín však nespochybnil, výhrady mal k danému číslu.

Ekonóm Chris Snowdon zasa označil štatistiku za pochybnú práve kvôli tomu, že do marca bol zaočkovaný iba zlomok ľudí.

Zdroj: Getty Images

Aktuálne už aspoň prvú dávku vakcíny dostalo vo Veľkej Británii približne 86,9 percent ľudí nad 12 rokov.

Na Slovensku máme doteraz plne zaočkovaných 2 398 209 ľudí a radíme sa v tomto smere medzi najhoršie krajina Európskej únie. Pri pohľade do nemocníc je vidieť, že 79,35 hospitalizovaných tvoria práve pacienti, ktorí nie sú zaočkovaní vôbec, alebo dostal iba prvú dávku.