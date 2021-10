KORONAVÍRUS Kráska (†26) sa nakazila na večeri s priateľom: Hrôzostrašný priebeh covidu, zomrela!

Shreece Fordová z anglického Birminghamu bola 16. augusta s priateľom na večeri a podľa všetkého sa práve tam infikovala vírusom SARS-CoV-2. Nanešťastie v dôsledku ochorenia COVID-19 umrela. "Sme v šoku a úplne zničení. Shreece nebola vonku dlho, ale aj to stačilo na to, aby tam chytila koronavírus. Začala sa cítiť veľmi zle a mala problémy s dýchaním. Vzali ju do Nemocnice kráľovnej Alžbety a odvtedy sa jej stav zhoršil," povedala Fordovej sesternica Ellesse Strongová.

Lekári 26-ročnú ženu umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti a uviedli ju do indukovanej kómy, aby sa jej telo mohlo rýchlejšie zotaviť. Medzičasom podstúpila dialýzu obličiek, podporu krvného tlaku a pri srdci sa jej vytvorili krvné zrazeniny. Taktiež sa u nej vyvinuli početné infekcie, takže musela brať antibiotiká. Shreece okrem toho trpela cukrovkou, takže jej imunitný systém bol veľmi oslabený. "Pokúšali sa ju niekoľkokrát prebudiť, ale zakaždým sa jej stav zhoršil a museli ju opäť uspať. Bola niekoľko týždňov v nemocnici. 8. októbra krátko po 06:30 ráno jej mama dostala telefonát, že každú minútu sa Shreecin stav zhoršuje," doplnila Ellesse.

Celá rodina preto prišla do nemocnice. Nanešťastie sa so Shreece mohlo rozlúčiť iba päť členov rodiny, medzi ktorými bola jej dcéra Realle, mama a brat, ktorí ju až do konca držali za ruku. Fordová bola oddaná svojej rodine a zbožňovala Realle. Tá stratu mamy znáša mimoriadne ťažko. "Všetko je stále veľmi čerstvé a neustále žiada, aby mohla vidieť svoju mamu. Je to pre ňu srdcervúce," dodala Strongová.