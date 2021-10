Muž (52) kvôli COVIDU skončil na 11 dní v kóme: Počas nej sa mu sníval šialený sen!

SOMERSET - Lekári museli muža v dôsledku ochorenia COVID-19 uviesť do umelej kómy. Po jedenástich dňoch sa konečne prebral a prezradil, čo všetko sa mu snívalo. Opísal príbeh, v ktorom ho okrem iného vydierala londýnska mafia. Podľa jeho slov boli halucinácie skutočne bizarné, no zároveň hrôzostrašne reálne.

Päťdesiatdvaročný Paul Luttrell skončil na pľúcnej ventilácii kvôli covidu. Obával sa, že neprežije. Pred tromi rokmi mu totiž diagnostikovali myelóm, rakovinu krvi a kostnej drene, ktorá mu zničila obličky. Lekári ho preto uviedli do undukovanej kómy, aby sa jeho telo mohlo rýchlejšie zregenerovať. Teraz prezradil, čo zažíval.

V kóme strávil jedenásť dní a celý zážitok označil za neskutočný. "Bolo to dosť pekelné. Nemohol som sa vídať so svojou rodinou, ani som sa nerozlúčil a skončil som v umelom spánku. Sny si pamätám veľmi jasne," hovorí bývalý staviteľ, ktorému sa prisnilo, že ho uniesol gang v Londýne. "Dali mi kapucňu cez hlavu, hodili do auta a potom ma zobrali do garáže. Bola tam skutočne mokrá podlaha, ale roztrhali mi košeľu a pokúsili sa ma mučiť pomocou defibrilátora. Potom ma prinútili zamestnať sa ako vodič dodávky pre Tesco, ale musel som im dať celú svoju mzdu," pokračuje.

Zdroj: profimedia.sk

Vodca gangu bol trpaslík, ktorý od Luttrella neustále požadoval viac peňazí. Ten priznal, že netuší, odkiaľ sa vzali tieto bizarné predstavy, no halucináciám nedokázal uniknúť. "Chceli, aby som sa staral o prostitútku. Pamätám si, ako vyzerala a všetko. Mojou úlohou bolo chrániť ju pred chlapmi. Bola počítačovou hackerkou a spolupracovala s ďalšími hackermi na tom, aby zistila, kto je Banksy, pretože ten sa pokúšal zabiť kráľovnú. V Londýne sa konala jedna veľká udalosť vedľa Temže, kde boli tiež dve obrovské pyramídy. V tú noc sa vedľa pyramíd premietal film, v ktorom boli premietnuté slová: "Si mŕtvy". Bolo to strašidelné. Sny boli také bizarné, ale také skutočné. Skákal som z jedného miesta na druhé," povedal Paul.

Zdroj: profimedia.sk

Brit, ktorý má päť detí a dve vnúčatá, uviedol, že jeho rodina sa s ním rozlúčila v momente, keď skončil po dialýze 26. júla v karanténe. Jeho hladina kyslíka klesla na 60 a posledná vec, ktorú si pamätá, boli záchranári, ktorí prišli oblečení v bezpečnostných oblekoch. Tí ho previezli do nemocnice v meste Bath, ale nemali zariadenie pre dialyzovaného pacienta, tak museli pacienta previezť do Bristolu. Luttrell vraj podvedome počul v sne svoju obľúbenú hudbu, ktorú mu dal zahrať jeho brat. Tiež si spomína na chvíľu, keď sa konečne prebral. Následne vyhľadal pomoc fyziológa a fykológa. Musel sa dokonca znova naučiť jesť a kráčať. O týždeň neskôr sa však nočné mory vrátili. Po prepustení z nemocnice sa zotavuje doma.

"Snažím sa žiť normálnym životom. Chodím na dialýzu trikrát týždenne, ale som pozitívny človek a snažím sa vidieť to najlepšie. Popierači však musia vedieť, že COVID-19 je vážna vec. Existuje toľko ľudí bez rúšok, že niet divu, že máme problémy," dodal Paul.