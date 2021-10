Muž (45) mal na penise navlečené hrdlo od fľaše: Toto sa s ním stalo po dvoch mesiacoch

DHARAN - Tím expertov publikoval správu, v ktorej opísali prípad 45-ročného muža z Nepálu s problémami s duševným zdravím. Celé dva mesiace mal penis uväznený v hrdle fľaše a nikomu o tom nepovedal. Aj napriek tomu, že to môže pôsobiť bizarne, v literatúre je od 18. storočia známych takmer šesťdesiat prípadov podobného "uškrtenia" penisu.

Článok v časopise International Journal of Surgery Case Reports opisuje prípad muža, ktorý trpel ťažkou depresiou a dokonca sa viackrát pokúsil o samovraždu. Keď ale navštívil nemocnicu, nebolo to kvôli jeho psychickým problémom. Dôvodom bol jeho penis, okolo ktorého bolo hrdlo plastovej fľaše. Autori článku napísali, že keďže bol duševne chorý, o incidente nikomu z členov rodiny nepovedal. V čase, keď sa dostal do rúk lekárov, sa na úde vytvoril edém, čiže opuch v dôsledku zadržanej tekutiny.

Zdroj: Getty Images

"Škrtenie penisu, ktoré je bežné u ľudí s duševnými poruchami, by sa malo považovať za chirurgickú núdzovú situáciu, pretože môže predstavovať vážne komplikácie. Na odstránenie týchto predmetov neboli odporučené žiadne konkrétne metódy ani nástroje. Hanba, ktorú pociťuje pacient, je hlavnou príčinou neskorých chirurgických konzultácií a je dôvodom vzniku komplikácií. Na intervenciu je možné použiť jednoduché nástroje za predpokladu, že sa preukážu dobré chirurgické schopnosti," napísal chirurgický tím v kazuistike.

V literatúre je od roku 1755 opísaných takmer 60 prípadov uškrtenia penisu. Predmety, pomocou ktorých to pacienti robia, sú rôzne. Kým niektorí muži používajú nekovové predmety, od plastovej fľaše po lepiacu pásku a vlasy, iní zase preferujú kovové predmety, ako sú kľúčenky. Použitie takýchto predmetov má predĺžiť trvanie erekcie. Je však bezpečnejšie použiť erekčný krúžok vhodnej veľkosti. Lekári zdôrazňujú, že variabilná povaha toho, čo pacienti používajú v prípade uškrtenia penisu, vyžaduje, aby bol chirurg adaptabilný pri používaní nástrojov. V tomto konkrétnom prípade použili na rezanie hrdla fľaše káblové rezačky pneumatík.