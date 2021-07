Muži v tejto krajine často trpia fraktúrou penisu: Lekár skúmal príčiny, šokujúce zistenie

Fraktúra penisu je veľmi bolestivá. Toto zranenie býva sprevádzané hlasným prasknutím a následnými kŕčmi, takže často položí aj toho najsilnejšieho chlapa. Najčastejšie k nemu dochádza pri pohlavnom styku, kedy sa mužský pohlavný zafarbí na fialovo a vyzerá tak ako baklažán. Odhaduje sa, že zasiahne jedného zo 175 000 mužov, takže ide o pomerne zriedkavý jav.

Nelichotivou výnimkou v tomto smere je Irán. Lekár z mesta Kermánšáh zdokumentoval v období od apríla 1990 do októbra 1999 až 172 prípadov zlomenín penisu. Podľa štúdie z roku 2000 publikovanej v časopise Journal of Urology je uvedené, že iba štrnásť prípadov súviselo so sexuálnym stykom. Devätnásť prípadov podľa odborníkov zapríčinila bizarná nehoda, keď sa mužom v spánku stoporil penis a oni sa nevedomky prevrátili na brucho. Menší počet vznikol pri športe, bitke, ale aj z kurióznych dôvodov. Podľa správy bola príčinou jednej z fraktúr tehla, ktorá spadla mužovi na vzpriamený penis, ďalšiu spôsobilo neúmyselné poranenie sekáčom pri sekaní cukrového bochníka či zahryznutie osla do stoporeného penisu.

Zdroj: Getty Images

V mnohých prípadoch je na vine sexuálna praktika

Viac ako 69 percent z celkového počtu prípadov spôsobila sexuálna praktika známa ako taghaandan. Obľúbená je v častiach Stredného východu a Strednej Ázie a muži si pri nej násilne tlačia alebo ohýbajú stoporený penis. Slovo "taghaandan" pochádza z kurdskej frázy "kliknúť", čo odkazuje na praskavý zvuk, ktorý pri fraktúre penisu počuť. V uvedenom odbornom článku sa ďalej uvádza, že muži ju praktizujú s cieľom potlačiť erekciu alebo sexuálnu túžbu. Takéto správanie je výsledkom nedostatku sexuálnej výchovy v spomínaných regiónoch.

Fraktúra údu je veľmi ošemetná záležitosť, ale pomerne rýchlo ju dokáže vyriešiť jednoduchý chirurgický zákrok. Musí však k nemu dôjsť najneskôr do 24 hodín po úraze, v opačnom prípade sa pacienti vystavujú riziku erektilnej dysfunkcie a nadmerne zakrivenému penisu. Takže ak sa vám niečo podobné prihodí, zabudnite na hanbu a choďte čo najskôr do nemocnice, kde sa o váš "baklažán" postarajú a vrátia ho do formy.