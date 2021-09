VIDEO Dievčina chcela na ruku vytetovať motýlika: Z výsledku bola v šoku, nutná prerábka!

LOS ANGELES - Tetovanie sa nedá len tak zmyť, preto je dôležité, aby ste si tatéra vybrali naozaj starostlivo. Niekedy však nepomôže ani to. Príkladom je táto žena, ktorá je z konečného výsledku skutočne zhrozená. Priznáva, že tetovanie vôbec nevyzerá tak, ako si želala. So svojím príbehom sa podelila na TikToku.

V jednom zo svojich videí na TikToku žena menom Saya uviedla, že si nedávno dala urobiť nové tetovanie, ale akonáhle sa zahojilo, zostala v šoku. Nevyzeralo totiž vôbec tak, ako chcela. Najprv ukazuje, čo požadovala - malé, elegantné, jemné tetovanie motýľa a následne fotografiu "kerky", s ktorou skončila.

Dievčina poprosila užívateľov, aby jej poradili, čo môže urobiť pre zlepšenie konečného výsledku. "Pred niekoľkými týždňami som si dala urobiť nové tetovanie a uvedomujem si, ako veľmi ho nenávidím. Nie je škaredé, len to nie je to, čo som chcela a z nejakého dôvodu sa to uzdravilo naozaj zvláštne," vysvetlila Saya.

"Oh, wow. To sa ani zďaleka nepribližuje tomu, čo ste si pýtali. Je mi to veľmi ľúto," napísal jeden z komentujúcich. Druhý podotkol, že je síce pekné, ale príliš veľké na dané miesto. Lepšie by podľa neho vyzeralo priamo nad alebo pod lakťom.

V ďalšom videu Saya odhalila, že si tetovanie dala opraviť. Išla však k inému tatérovi, ktorý zakryl to pôvodné. Pridal tetovanie a vinič, ktorý je obmotaný okolo zápästia. S konečným výsledkom je oveľa spokojnejšia. Užívateľom sa nový dizajn páči a uznali, že tetovanie vyzerá oveľa lepšie.