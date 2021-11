FOTO Mladík si dal na stehno vytetovať slona: Keď si obliekol šortky, vybuchli ľudia od smiechu!

Muž na Reddite uverejnil fotografiu kolegovho tetovania. Na stehno si dal vytetovať slona s chobotom. Ale na inom zábere, kde má muž oblečené šortky, je horná polovica tetovania odrezaná a vidno len sloní chobot. Ten nápadne pripomína mužské prirodzenie. „Môj kolega bol veľmi spokojný so svojím tetovaním slona, kým si neobliekol šortky,“ napísal muž na Reddite.

Používatelia Redditu si z tejto nepríjemnosti rýchlo urobili srandu. „Je pre mňa ťažké uveriť, že to nevedel alebo si to vopred nepremyslel,“ napísal jeden z komentujúcich. „Sú to pekné krátke šortky, myslím, že v normálnom oblečení to bude v poriadku,“ napísal ďalší. Iní mužovi ponúkli niekoľko riešení. „Najjednoduchším riešením sú dlhšie šortky. Mojou osobnou voľbou však sú nijaké šortky,“ poznamenal iný komentujúci.

Zdroj: Reddit/ProximaTop

Ľudí pobavilo aj iné nie celkom podarené tetovanie. Údajne ide o koňa, no väčšina sa zhodla na tom, že tetovanie zobrazuje niečo iné. Fotografia tetovania sa objavila na Facebooku, kde si získala pozornosť množstva ľudí. Na fotografii je znázornené tetovanie konskej tváre, ktoré je zakomponované do stromov – no ľudia sa v komentárovej sekcii jednomyseľne zhodli v tom, že to vyzerá ako mužský pohlavný orgán. „Páči sa mi tetovanie koňa. To však nie je ono,“ žartoval jeden z komentujúcich. „Trvalo mi tak dlho, kým som zistil, na čo sa pozerám, určite som si myslel, že je to penis,“ súhlasil ďalší.

Zdroj: Facebook/That’s It, I’m Inkshaming