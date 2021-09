FOTO Záhada lekárky (31), ktorá zmizla 11. septembra v deň teroristických útokov: V Dvojičkách nebola!

NEW YORK - Uplynulo dvadsať rokov odvtedy, čo bola Sneha Anne Philipová naposledy videná živá v New Yorku. Dátum jej záhadného zmiznutia sa viaže na udalosti z 11. septembra 2001, meno mladej lekárky sa preto dostalo na zoznam obetí teroristických útokov. Výpovede o jej živote sú však natoľko rozdielne, ako keby opisovali osudy dvoch úplne odlišných osôb.

Na verejnosť opäť prenikajú informácie o záhadnom zmiznutí Snehy Philipovej, ktorá zmizla 11. septembra 2001, čiže v deň, keď sa stali Svetové obchodné centrum v New Yorku cieľom teroristických útokov. Z dostupných informácií vyplýva, že tridsiatnička strávila deň predtým zdanlivo pokojné popoludnie doma sama vo svojom apartmáne v centre Manhattanu. Venovala sa orchideám, dve hodiny četovala so svojou matkou a hovorila o plánoch na ďalší týždeň. Neskoro popoludní ju bezpečnostná kamera v neďalekom obchodnom dome zachytila pri nákupe šiat, posteľnej bielizne a topánok. Oficiálne ide o poslednú stopu.

This is one of the final images of Sneha, caught by a Century 21 security camera on 9/10/01. pic.twitter.com/RlA8tcLCno — Jon Walczak (@jonwalczak) May 26, 2021

Manžel ohlásil jej zmiznutie až na druhý deň

Zvyšok príbehu mladej ženy je už výsledkom úvah, a preto v tejto súvislosti existujú viaceré verzie. Pod jednu z nich sa podpísali udalosti z 11. septembra. Mohla vraj pomáhať pri záchrane obetí v Dvojičkách a prísť o život, keď sa zrútili zvyšky budovy. Hovorí sa aj o jej úteku kvôli problémom v manželstve. Žiadna z týchto teórií však nemá dostatok preukázateľných a dôveryhodných dôkazov. Philipovej manžel Ron Lieberman ohlásil jej zmiznutie predpoludním 11. septembra. Uviedol, že nebola doma, keď sa vrátil večer predtým zo služby v nemocnici. Veľmi ho to ale neznepokojovalo, pretože nebolo neobvyklé, že zostala vonku celú noc bez toho, aby mu to oznámila. Nasledujúce ráno preto odišiel do práce a neriešil, že sa ešte nevrátila. Keď sa však dozvedel o tom, že asi dva bloky od ich bytu narazilo do severnej veže WTC lietadlo, obvolal priateľov a rodinu, či sa Sneha niekomu neozvala. Nikto o nej nič nevedel. S odstupom času sa rodina priklonila k teórii, že v to predpoludnie zomrela ako hrdinka. Podľa nich reagovala na výzvu a bežala pomáhať zraneným, pričom sama skončila ako obeť.

Here's the first archived copy (from 11/22/01) of https://t.co/l9ZJAJkkLh, the search site set up by the family:https://t.co/aYrzpQ4w8Q pic.twitter.com/ss39L6OyEn — Jon Walczak (@jonwalczak) July 25, 2021

Po bližšom pohľade na život mladej lekárky pred jej zmiznutím ale polícia naznačila, že jej príbeh môže byť celkom iný. Jej súkromný život bol totiž čoraz komplikovanejší. V zariadení Cabrini Medical Center nemala obnovenú zmluvu kvôli svojim problémom s alkoholom a bola suspendovaná z nového zamestnania v zdravotnom stredisku Sv. Vincenta z dôvodu, že sa nedostavila na schôdzky so svojím terapeutom kvôli závislosti na návykových látkach. Súdne spisy naznačovali manželské problémy súvisiace so skutočnosťou, že Sneha často zostávala mimo domova celú noc bez toho, aby o tom informovala manžela. Niekedy sa dokonca vracala domov so ženami, s ktorými sa zoznámila v lesbických baroch. Údajne mala sexuálnu aféru aj s partnerkou svojho brata Johna. Okrem toho čelila právnym ťažkostiam a strávila noc vo väzení za podanie falošnej sťažnosti na kolegu. Keď sa ráno postavila pre súd, kde prišiel aj Ron, tak sa pohádali.

We worked with @TheSketchCop to create an age-progressed image of Sneha as she would look today, 20 years after she disappeared: pic.twitter.com/ubTSNTsa0m — Jon Walczak (@jonwalczak) July 14, 2021

Tieto fakty vyvolávajú viaceré otázky. Mohla ich hádka neskôr pokračovať a vymknúť sa spod kontroly? Mohla sa Sneha rozhodnúť riešiť problémy útekom? Mohla sa stretnúť v noci v bare s niekým, kto jej ublížil? Bez dôkazov, že 11. septembra skutočne dorazila do Svetového obchodného centra, zostávajú tieto otázky aj naďalej nezodpovedané. Jej rodina vyvracia takmer každý sporný detail, s ktorým prišla polícia. Manžel poprel roztržku na súde, s jej nočnými výletmi vraj nemal nijaký problém a hoci "nežili konzervatívnym spôsobom života, neznamená to, že sa dialo niečo nenormálne". John zas odmieta, že by sa jeho sestra niekedy zaplietla s jeho ženou a taktiež to, že pila. Údajne iba prekonávala krátke depresívne obdobie. Napriek tomu na základe policajného vyšetrovania sudca v roku 2004 nariadil odstrániť Snehu Philipovú zo zoznamu obetí 9/11. Odôvodnil to tým, že mala osobné a pracovné problémy a nie je známe, kde sa nachádzala 11. septembra predpoludním. "Je pre mňa pokojnejšie myslieť si, že zomrela vo WTC. Nemôžem zniesť myšlienku na to, že ju niekto zabil," uviedla jej matka Ansa.

Je vysoko pravdepodobné, že zomrela v prepoludnie 11.9.

Po vyškrtnutí zo zoznamu obetí sa rodina odvolala, tvrdo bojovala za zrušenie rozsudku, až v roku 2008 odvolací súd rozhodnutie zmenil. "Aj bez priameho dôkazu nezvratne potvrdzujúceho, že jej cesta v to ráno viedla okolo Svetového obchodného centra v čase útoku, je vysoko pravdepodobné, že zomrela v to predpoludnie na tomto mieste. K inému záveru vedú len tie najšpinavšie špekulácie," vyhlásil sudca David Saxe. Meno lekárky tak bolo vyryté spolu s 2751 obeťami teroristických útokov na pamätník, ktorý stojí na mieste, kde sa kedysi týčili legendárne Dvojičky. Nikdy sa však nenašlo telo, ktoré by potvrdzovalo nehodu alebo vraždu. V byte ženy boli nájdené kreditné karty a pas, bez ktorých by utiecť nemohla. Jej manžel neúnavne spolupracoval s políciou a dokonca si najal súkromného vyšetrovateľa. Pokiaľ ide o problémy v ich osobnom živote, tak uviedol, že aj keď urobila všetky tie veci, nevysvetľuje to, čo sa stalo.

Zdroj: profimedia.sk

Záhadu sa možno predsa len podarí objasniť

Po dlhom čase sa až donedávna zdalo, že záhada nebude nikdy vyriešená. Ale len niekoľko týždňov pred 20. výročím teroristických útokov sa v súvislosti so zmiznutím Philipovej objavilo svetielko nádeje. Kancelária súdneho lekára v New Yorku totiž schválila použitie novej, špičkovej technológie DNA na testovanie častí tiel, ktoré patrili 1100 obetiam. Forenzní technici tak majú možnosť analyzovať tisíce fragmentov, často malých úlomkov kostí, aby sa pokúsili vyriešiť podobné prípady a podľa možnosti vrátiť pozostatky rodinám nebohých. Vyšetrenie tak môže jedného dňa priniesť dôkaz o tom, že koniec príbehu Snehy Philipovej bol rovnako hrdinský ako spomienka, ktorú má na ňu jej rodina.