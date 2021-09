VIDEO Desivý objav v starom hrobe: Muž (37) ostal v šoku, keď videl, čo z neho trčí

SACRAMENTO - Predstavte si, že prídete na cintorín a zbadáte, ako z hrobu trčia ľudské vlasy. Presne to sa stalo 37-ročnému mužovi z Kalifornie, ktorého tento pohľad skutočne vystrašil. Zároveň prišiel s teóriou, ktorá by mohla vysvetliť, prečo sa to stalo.

Joel Morrison dostal strach po tom, čo narazil na storočný hrob, z ktorého údajne trčali ľudské vlasy. Jeho video sa na TikToku stalo hotovou senzáciou. "Keď som to prvýkrát uvidel, bol som šokovaný. Nebol som si úplne istý, či to, čo vidím, bolo skutočné. Ale pri bližšom skúmaní som si uvedomil, že to boli určite ľudské vlasy vychádzajúce z hrobu," okomentoval podivný objav, na ktorý narazil počas návštevy Katolíckeho cintorína svätého Jozefa v Sacramente.

Zábery zachytávajú starý náhrobný kameň s chumáčom čiernych vlasov vyčnievajúcim z praskliny v kameni. Po počiatočnom znechutení Joel uviedol, že začal mať zlý pocit voči zosnulým, akoby boli nejakým spôsobom nerešpektovaní alebo znesvätení. Videl, ako ostatné hroby ničia veveričky a iné zvieratá a poškodzujú ich aj zarastené stromy.

"To je bláznivo strašidelné," napísal jeden z užívateľov. Ďalší naznačil, že prírodná katastrofa spôsobila, že sa mŕtvola doslova prevrátila v hrobe. "K tomu určite môže dôjsť, najmä po silných záplavách a daždi." Niekto iný usúdil, že nejaké zviera pravdepodobne našlo dieru a pokúsilo sa mŕtvolu vyvliecť von, aby si vytvorilo v hrobe pelech. Morrison však nemal šancu preniknúť hlbšie do tejto záhady. Vysvetlil, že keď sa nasledujúci deň vrátil, zistil, že vlasy boli zdanlivo zatlačené späť do diery, čo mohla byť práca správcu cintorína. Pramene vlasov plánuje poskytnúť kancelárii koronera, aby zistil, či sú skutočne ľudské.