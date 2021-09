Teta dala svojej neteri (13) tampóny: To, čo nasledovalo, ani v najmenšom nečakala

Teta neznámej tínedžerky sa obrátila na Reddit, aby sa podelila so svojím príbehom. Jej sestra sa totiž nahnevala, keď dala svojej neteri tampón. Nerada sa totiž rozpráva o podobne chúlostivých témach. Dostáva sa do rozpakov a so svojou dcérou má problém hovoriť aj o sexe či pôrode. "Keď moja neter dostala prvú menštruáciu, jej mama mi zavolala, aby som jej dcére vysvetlila, čo je to menzes, prečo ho dostala a ako to zvládnuť. Nechcela som to urobiť, pretože to nebola moja práca, ale urobila som to, pretože niekto to pre to úbohé dievča urobiť musel," vysvetlila žena-teta.

Trinásťročnej neteri potom dala pár hygienických vložiek a vysvetlila, že existujú aj iné alternatívy, ale tie nie sú úplne vhodné pre dievčatá. "Menštruuje už asi rok, ale pred niekoľkými týždňami prišla za mnou a povedala mi, že občas sa jej stane faux-pas v podobe krvi na oblečení. Poradila som jej, ako sa tomu dá zabrániť a dala som jej tampóny," vysvetľuje. Keď to však zistila mama školáčky, strašne sa nahnevala. "Bola úplne šialená. Tvrdila, že nie je vhodné, aby som jej ich dala, a že som jej vzala panenstvo tým, že som jej povedala, aby ich použila," pokračuje žena.

Napriek tomu nemá pocit, že by urobila niečo zlé. Jej neter totiž vedela, že nemôže ísť za svojou matkou a v škole si z nej robili srandu, že preteká. Teta však dodala, že s odstupom času si uvedomila, že sa mala pravdepodobne najskôr porozprávať so svojou sestrou. Obrátila sa preto na užívateľov, aby sa podelili so svojimi názormi. Ako sa ukázalo, drvivá väčšina čitateľov príspevku stála na strane starostlivej tety. "Tvoja sestra potrebuje budíček, pretože sa tvári, že je to zločin, keď niekto pretečie," znie jeden z komentárov. "Vaša sestra asi nevie, v ktorom roku žijeme. Je neinformovaná o svojej vlastnej anatómii," zhodli sa viacerí.