Desať fascinujúcich FAKTOV o pápežovi Františkovi, o ktorých ste možno netušili

Pápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, pochádza z Argentíny a za hlavu katolíckej cirkvi bol zvolený v konkláve 13. marca 2013 po tom, ako zo svojho úradu na vlastnú žiadosť zo zdravotných dôvodov odišiel dovtedajší pápež Benedikt XVI. Má na konte viacero prvenstiev - je napríklad prvým pápežom, pochádzajúcim z amerického svetadielu či prvým pápežom spomedzi jezuitov. To sú všeobecne známe fakty, o ktorých ste pravdepodobne už počuli. O tých nasledujúcich ale možno nie.

Vyštudovaný chemik

Pápež František má diplom z chemickej techniky a niekoľko rokov pracoval v laboratóriu Laboratória Hickethier-Bachman v Buenos Aires. Ešte predtým sa živil ako vyhadzovač v bare.

Rád si robí selfie

Je to skôr móda mladých, no súčasný pápež ide s dobou a tiež si rád robí selfie so svojimi fanúšikmi. Jeho ochranka z toho ale príliš nadšená zrejme nie je.

Jediný pápež, ktorý sa dostal na titulku Rolling Stone

Na obálke kultového hudobného časopisu Rolling Stone by ste očakávali nejakú slávnu kapelu či speváka, určite nie rímskeho biskupa. Tomu sa to však podarilo v januárovom vydaní v roku 2014 s veľavravným titulkom "The Times They Are A-Changin'" (Časy sa menia). Pápež dokonca v roku 2015 vydal pop-rockové album pod názvom Wake Up! (Zobuď sa!), ktoré obsahuje piesne a jeho prejavy doplnené hudobným podmazom.

Má len polovicu pľúc

Ako 21-ročný prekonal Bergoglio ťažký zápal pľúc, v dôsledku ktorého mu museli odobrať jeden pľúcny lalok. Keby podobne ochorel teraz, o pľúca by neprišiel, pretože už existujú antibiotiká, ktorými by sa infekcia dala liečiť.

Viac ako 30 rokov nepozeral televízor

Pápež od 15. júna 1990 ani raz nepozeral televízor. Panne Márii totiž zložil sľub, že bude v tomto smere abstinovať. Nemôže si v tak v TV pozrieť ani zápasy svojho obľúbeného futbalového klubu San Lorenzo de Almagro. Namiesto toho sa o nich môže dočítať v novinách, prípadne futbalistov už viackrát osobne navštívil.

Mal priateľku

František žije už dlhé desiatky rokov v celibáte, no pred časom priznal, že mal ešte ako mladý priateľku. "Pochádzala z partie, s ktorou som chodil tancovať tango. Nikam to ale neviedlo, objavil som potom totiž v sebe rehoľné poslanie," uviedol.

Je zanieteným kuchárom

Pápež František rád varí a nečaká na to, kým jeho Svätosť obslúžia. Namiesto toho si z času na čas niečo pripraví sám, jeho špecialitou je vraj paella.

Nenecháva si žiadnu výplatu

Pápeži dostávajú každý mesiac mzdu. František ale hneď po svojom zvolení oznámil, že každá jeho výplata pôjde na charitu. Len pre zaujímavosť, jeho predchodca, pápež Benedikt XVI., údajne zarábal 2500 eur mesačne. To je, mimochodom, omnoho menej než ktorýkoľvek kardinál.

Namiesto limuzíny autobus

Po zvolení za najvyššieho pontifika sa Jorge vrátil do hotela, v ktorom bol ubytovaný, aby zaplatil účet. Odviezol sa v autobuse spolu s ostatnými kardinálmi namiesto toho, aby využil limuzínu, ktorá mu bola poskytnutá. Aj to svedčí o jeho nesmiernej pokore.

Pápežské emodži

Pápež František je fanúšik moderných technológií a kráča s dobou. Okrem toho, že má účty na sociálnych sieťach, má aj svoje vlastné emodži, nazývané aj "Popemojis".