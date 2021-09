KORONAVÍRUS Najnovšia štúdia odhalila znepokojujúci fakt: Toto musia vedci zastaviť!

V štúdii, ktorá bola publikovaná v predtlači na odbornom portáli bioRxiv, sa medzinárodný tím vedcov zaoberal možnosťou napadnutia pericytov hrotovým (spike) proteínom vírusu SARS-CoV-2. Z výsledkov vyplýva, že tento proteín, ktorým sa vírus zachytáva na bunky, ich dokáže meniť v malých cievach okolo srdca a narúšať ich pravidelnú funkciu. Napadnutý bunkový aparát začne neskôr replikovať vírus a ten prenikne do ďalších buniek. Keď dôjde k takejto väzbe s pericytmi, tie začnú uvoľňovať chemikálie spôsobujúce zápal orgánu.

Komplikácie pri liečbe covidu-19

Fakt, že samotný spike proteín je schopný ovplyvniť správanie buniek, je znepokojujúci a naznačuje, že vírusom môžu byť poškodené aj tie bunky, ktoré nie sú infikované, čo komplikuje liečbu. Vedci zároveň zistili, že blokovaním receptora CD147 v týchto bunkách sa znižuje účinok hrotového proteínu na pericyty, hoci je v tele zápal. Pericyty sa nachádzajú v celom tele, vrátane mozgu a centrálneho nervového systému, a ak by bolo možné tento mechanizmus zastaviť, mohlo by to znížiť komplikácie súvisiace s ochorením COVID-19.

"Mechanizmus má potenciál rozšíriť poškodenie buniek a orgánov mimo infekčné miesta, čo sa môže prejaviť závažnými klinickými dôsledkami. Napríklad u pacientov s narušenou endotelovou bariérou a zvýšenou vaskulárnou permeabilitou, čiže pri ochoreniach ako hypertenzia, cukrovka a závažná obezita, sa molekuly S proteínu môžu ľahko rozšíriť a spôsobiť, resp. zhoršiť mikrovaskulárne poranenie. Blokovanie receptora CD147 môže pomôcť chrániť vaskulatúru najzraniteľnejších pacientov pred infekciou a kolaterálnym poškodením spôsobeným proteínom S," vysvetľujú výskumníci.

Najdôležitejšia je stále prevencia

Ohľadom spôsobov liečby covidu-19 existuje viacero nejasností. Z tohto dôvodu zostáva aj naďalej prvoradým dodržiavanie prístupov prevencie, akými sú očkovanie, sociálna izolácia a rúška. Stále totiž nie je úplne jasné, aké sú okamžité a dlhodobé účinky vírusu na mnohé orgány. "COVID-19 predstavuje pre kardiovaskulárny výskum bezprecedentnú výzvu. Stále nemáme veľa informácií o tom, ako môže dlhodobo ovplyvniť naše zdravie, ale tento výskum nás privádza o krok bližšie k lepšiemu porozumeniu, ako ovplyvňuje srdce a obehový systém. V konečnom dôsledku môže viesť k novým spôsobom ochrany srdca," dodal profesor James Leiper z organizácie British Heart Foundation.