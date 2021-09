WHO identikoval nový variant KORONAVÍRUSU: Hrozivé zistenie o jeho schopnostiach

Variant mu, známy ako B.1.621, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 30. augusta zaradila do zoznamu sledovaných variant po tom, čo bol zaznamenaný v 39 krajinách. Okrem toho vedci zistili, že variant obsahuje skupinu mutácií, ktoré dokážu oslabiť získanú imunitu proti vírusu. Podľa týždenného bulletinu WHO sa môže variant vyhnúť imunitnej obrane podobným spôsobom ako mutácia beta, ktorá bola prvýkrát objavená v Južnej Afrike.

Mu bol prvýkrát identifikovaný v Kolumbii v januári 2021. Odvtedy sa po celom svete objavili sporadické prípady a viaceré väčšie ohniská. Okrem Južnej Ameriky boli prípady hlásené vo Veľkej Británii, USA a Hongkongu. Aj keď tento variant celosvetovo tvorí menej ako 0,1 percenta covidových infekcií, v Kolumbii a Ekvádore je to napríklad oveľa viac. Odborníci na verejné zdravotníctvo sa obzvlášť zaujímajú o to, či je variant mu prenosnejší alebo či spôsobuje závažnejší priebeh ochorenia než delta, ktorý je vo väčšine sveta dominantný. "Epidemiológia variantu mu v Južnej Amerike, najmä so spoločným obehom variantu delta, bude monitorovaná kvôli zmenám," informuje WHO.

Zdroj: Getty Images

Hodnotenie rizika variantu mu poukázalo na laboratórne práce anglického Úradu verejného zdravotníctva, ktoré naznačujú, že variant je voči imunite vyplývajúcej z očkovania najmenej taký odolný ako variant beta. Je však potrebných viac dôkazov z iných laboratórnych štúdií a prípadov reálnej nákazy, píše denník The Guardian. Akú veľkú hrozbu predstavuje táto mutácia, je zatiaľ nejasné a závisí od toho, či prípady v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch výrazne narastú, najmä v prítomnosti rýchlo sa šíriacej delty.

Zdroj: pixabay.com

Časť obáv z variantu mu pochádza z konkrétnych mutácií, ktoré nesie. Jedna genetická zmena - mutácia P681H - sa nachádza vo variante alfa, ktorý bol prvýkrát detegovaný v anglickom grófstve Kent a je spojený s rýchlejším prenosom. Iné mutácie, vrátane E484K a K417N, môžu vírusu pomôcť vyhnúť sa obranyschopnosti organizmu, čo by variantu mohlo poskytnúť výhodu oproti delte, pretože imunita stúpa na jeseň.