Počty infikovaných rastú aj medzi zaočkovanými: Ale nie je to preto, že by nefungovala vakcína!

OXFORD - Narastajúce počty infikovaných a šíriaci sa variant delta nastoľujú otázky spojené s účinnosťou očkovania. Touto problematikou sa zaoberala aj Jamie Hartmann-Boyceová z Centra pre medicínu na Univerzite v Oxforde. Zhromaždila čísla infikovaných a porovnávala ich s množstvom zaočkovaných, ktorí ochoreli na COVID. Jej zistenia boli publikované v časopise The Conversation.

Hlavný vedecký poradca britskej vlády Sir Patrick Vallance v júli uviedol, že 60 percent infikovaných, ktorí skončili v nemocnici s ochorením COVID-19, boli nezaočkovaní. Podľa najnovších údajov Úradu verejného zdravotníctva Public Health England (PHE) dostalo asi 15 percent z nich obe dávky vakcíny. Tieto údaje môžu na prvý pohľad vyzerať tak, že situácia ohľadom účinnosti očkovania sa nevyvíja priaznivo, ale nie je to tak. Vakcinácia podľa odborníkov zaberá veľmi dobre. Existuje však niekoľko faktorov, ktoré zdôvodňujú, prečo sa koronavírusovou infekciou nakazilo toľko osôb. Keď totiž pribúdajú prípady, stúpa aj hospitalizácia a úmrtnosť, ale nie v takom rozsahu ako v zime. Podľa Jamie Hartmann-Boyceovej v druhej polovici decembra 2020, čiže v období, keď boli počty infikovaných podobné tým súčasným, bolo v Británii každý deň hospitalizovaných asi 3800 pacientov s covidom, ale v týchto dňoch je to zhruba len 700 osôb. Aj keď je to stále pomerne veľa, ide o oveľa nižšie číslo než pri poslednom podobnom počte zaznamenaných infekcií.

Zdroj: SITA/AP Photo/Luca Bruno

Očkovanie vo Veľkej Británii sa v prvých fázach zameralo na osoby s najvyšším rizikom nákazy. Ako prví dostali vakcínu starší ľudia a ohrozené skupiny obyvateľstva. Po očkovaní sú síce viac chránení pred vírusom SARS CoV-2, ale nie úplne. Ak teda porovnávame počty hospitalizovaných ľudí po obidvoch očkovaniach s tými, ktorí obe dávky nedostali, neporovnávame správne.

Ako je to s covidom u očkovaných?

Najnovšie údaje z Public Health England naznačujú, že dostupné vakcíny predstavujú pri variante delta 79-percentnú účinnosť pred symptomatickým priebehom ochorenia a 96-percentnú účinnosť pred hospitalizáciou. V prípade alfa variantu je Pfizer účinný v prevencii úmrtia na 95 až 99 percent, AstraZeneca 75 až 99 percent. Odborníci však potrebujú zhromaždiť ešte veľké množstvo dát na to, aby dokázali zadefinovať, ako reagujú na koronavírusovú infekciu zaočkovaní oboma dávkami.

Zdroj: SITA/Christophe Gateau/dpa via AP

Štúdia, ktorá je zatiaľ iba v predtlači, naznačuje, že najzraniteľnejšou skupinou sú pacienti s nadváhou alebo obezitou, chudobnejší ľudia a zraniteľné osoby. Zároveň sa v nej uvádza, že šance na nákazu po očkovaní zrejme neovplyvňuje vek a ani ochorenia ako astma, cukrovka alebo srdcové choroby. Štúdia symptómov uvádza, že covid pacienti sa sťažujú na rovnaké príznaky bez ohľadu na to, či boli očkovaní alebo nie. U zaočkovaných sa však objavuje menej symptómov v kratšom časovom období a majú miernejší priebeh ochorenia. Najčastejšie príznaky u ľudí, ktorým boli podané obe dávky, boli bolesť hlavy a hrdla, nádcha, kýchanie a strata čuchu.