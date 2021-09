Dievčina zistila, že snúbenec ju podviedol s najlepšou kamarátkou: FOTO tej najoriginálnejšej pomsty!

NEW YORK - Istá dievčina zo Spojených štátov bola zdrvená, keď zistila, že jej najlepšia kamarátka sa vyspala s jej snúbencom. S pomocou známej klenotníčky, ktorá zverejňuje videá svojich výtvorov na TikToku, ale vymyslela naozaj originálnu pomstu.

Tomu sa povie naozaj kreatívny spôsob, ako sa vyrovnať s neverou svojho partnera! Neznáma mladá žena bola neskutočne nahnevaná, keď sa prevalilo, že jej priateľka Valentina mala románik s jej snúbencom. V snahe ukázať jej, ako veľmi ju zradila, kontaktovala známu tvorkyňu šperkov Liv Portillovú, aby pre ňu vyrobila špeciálny náhrdelník s príveskom hada a vygravírovaným nápisom "Have my leftovers", čiže "Nechaj si zvyšky".

Zdroj: TikTok/dbljewelry

Vo videu Liv zdieľala správu, ktorú dostala od podvedenej ženy. "Práve som zistila, že môj snúbenec ma podviedol s mojou najlepšou kamarátkou. Na narodeniny sa jej pred všetkými chystám dať toto. Za šperk som zaplatila jeho kartou," stálo v nej.

Mnohí užívatelia ocenili originálny nápad, ktorým sa žena rozhodla Valentine oznámiť, že vie o jej zrade. "Strašne by som chcel vidieť jej reakciu," napísal jeden. Iný zas poznamenal, že by na takéto niečo neminul toľko peňazí a radšej by si kúpil niečo pre seba.