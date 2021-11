Žena prichytila frajera, ako očumuje iné baby: Keď ale zistíte, ako vynaliezavo to dokázala!

Žena menom Tiffany prišla na vynaliezavý spôsob, ako kontrolovať aktivitu svojho priateľa na sociálnych sieťach. Keď sedela oproti svojmu priateľovi na gauči, umiestnila si pod palce na nohe zrkadlo, ktoré dokonale reflektovalo odraz mužovho displeju na telefóne.

Tiffany videla, že si prezerá fotky krásnych žien. Aj keď nie je nevyhnutne zlé, že si muž pozeral fotografie žien na Instagrame, problematická je skutočnosť, že o tom klamal. Tiffany sa ho spýtala, na čo sa pozerá na svojom telefóne a on odpovedal: „Autá.“ Potom sa ho opýtala, aké autá priťahujú jeho pozornosť a on jej vysvetlil, že ide o „exotický“ typ. Jej priateľ povedal, že „vždy chcel“ exotické auto, zatiaľ čo Tiffany prostredníctvom zrkadla videla, že približuje fotografiu ženy v bikinách.

Keď sa TikTokerka spýtala, na aké vozidlá sa jej priateľ pozerá, muž rýchlo otočil telefón a ukázal jej krásne modré Bugatti. Zrkadlo však odhalilo, že tesne predtým prešiel z Instagramu do inej aplikácie, aby dokázal, že si prezerá exotické autá. Keď dokázal svoje tvrdenie, vrátil sa rovno na Instagram, aby pokračoval v prezeraní fotografií žien.

Video si na TikToku pozrelo viac ako 15 miliónov krát a veľa ľudí uviedlo, že je to obrovský varovný signál. „Pre každého, kto hovorí, že to nie je podvádzanie, máte pravdu, ale očividne muž vie, že je to neúctivé, inak by to neskrýval a neklamal,“ napísal jeden z komentujúcich.