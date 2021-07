Andrea zistila, že ju manžel podvádza so susedkou, ktorá otehotnela: Jej POMSTA stála za to

NEW YORK - Ľudia reagujú na zlomené srdce rôznymi spôsobmi. Kým niektorí plačú, iní plánujú svoju pomstu do detailov, niekedy celkom svojsky. To je to, čo urobila Andrea Owenová po zistení, že ju jej manžel podvádza so susedkou. Niektorí ju za tento čin nazývajú kráľovnou.