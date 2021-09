Tínedžerka (†14) zomrela na COVID: Rodičia antivaxeri nedovolili lekárom, aby ju mohli zachrániť

Zdravotná sestra z Kalifornie obvinila zo smrti dievčiny jej vlastných rodičov, pretože nedovolili zdravotníkom, aby ju intubovali. Pacientka zomrela 15. augusta po deviatich dňoch boja s ochorením COVID-19. "Jej smrti by sa dalo predísť, keby jej rodičia neodmietli intubáciu," napísala na Twitteri Jessica s tým, že tínedžerku krátko pred smrťou držala ruku, hladkala jej vlasy a bezmocne sa pozerala na to, ako odchádza. "Tešila sa, že pôjde na strednú školu a nakoniec sa stane veterinárkou. Bolo to celé nezmyselné. Verím, že by sme ju zachránili, keby nám rodičia nezakázali intubovať ju," dodala sestrička.

