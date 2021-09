KORONAVÍRUS Austrália hlási obrovský počet infikovaných: Pribudlo najviac prípadov za posledný rok

Úrady za posledných 24 hodín zaznamenali 176 novoinfikovaných, pričom väčšinu z nich evidovali v okolí mesta Melbourne. V štáte Viktória úrady v nedeľu predĺžili lockdown prinajmenšom do 23. septembra. Dovtedy by malo byť aspoň prvou dávkou proticovidovej vakcíny zaočkovaných 70 percent z tamojšej 6,6-miliónovej populácie. Podľa premiéra štátu Viktória Daniela Andrewsa však napriek tomu budú reštrikcie vo viacerých častiach tohto regiónu platiť zrejme až do októbra. Ako pripomína AFP, vo Viktórii v súčasnosti platí v poradí šiesty lockdown od začiatku pandémie.

Zlá situácia aj v hlavnom meste

Medzitým v susednom štáte Nový Južný Wales, v ktorom sa nachádza aj Sydney, najľudnatejšie mesto v Austrálii, zaznamenal za posledný deň 1300 nových prípadov covidu. Väčšinu z nich evidujú práve v Sydney, kde bol vyše dva mesiace zavedený prísny lockdown.

Súboj doteraz zvládali úspešne

Austrália od vlaňajška pomocou mimoriadne prísnych opatrení vrátane uzatvorenia hraníc pomerne úspešne zvládala boj proti pandémii, avšak momentálne čelí zhoršeniu situácie vzhľadom na šírenie infekčnejšieho koronavírusového variantu delta.

V tejto 25-miliónovej krajine doposiaľ podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa zaznamenali zhruba 56.000 prípadov nákazy; v spojitosti s ochorením COVID-19 tam zomrelo 1019 ľudí. Austrália však v porovnaní s inými vyspelými krajinami výrazne zaostáva v očkovaní, keďže potrebné dávky vakcíny tam doteraz podali len 35 percentám občanov.