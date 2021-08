KORONAVÍRUS Skeptici prehovorili, prečo sa nakoniec dali očkovať: Hneď prvý dôvod hovorí za všetko

NEW YORK - Aj keď by sa pri pohľade na preplnené kúpaliská či kaviarne mohlo zdať, že pandémia koronavírusu je dávno za nami, opak je pravdou. Súčasnú najväčšiu hrozbu predstavuje najmä variant delta. Napriek tomu očkovaniu stále neverí množstvo ľudí. Prinášame vám desať príbehov, kedy sa o nutnosti očkovania presvedčili aj skeptici.

Hoci už dávno je jasné, že COVID-19 nie je žiadna chrípka, ešte stále sa nájde mnoho ľudí, ktorí odmietajú očkovanie ako tú najúčinnejšiu ochranu pred nákazou a ťažkým priebehom ochorenia. Život ale prináša rôzne situácie, o čom svedčí týchto desať príbehov skeptikov, ktorí sa napokon nechali zaočkovať. Pre portál Buzz Feed v krátkosti prezradili, čo ich k tomu viedlo.

"Chceli sme počkať a zistiť, či to bude mať vedľajšie účinky kvôli tomu, ako rýchlo sa vakcína dostala do obehu. Keď sa nás však lekár opýtal, či chceme zostať v našom dome v izolácii ďalších desať rokov, aby sme zistili, ako na to ľudia reagujú, alebo chceme znova začať žiť, vybrali sme si to druhé."

Zdroj: Getty Images

"Bál som sa ísť na očkovanie, pretože vakcína bola pomerne nová, ale keď vírus zmutoval a prišiel variant delta, začal som mať strach o svoje zdravie. Tiež ma k tomu dotlačili príbehy umierajúcich pacientov, ktorí prosili o vakcínu."

"Moja babička bola veľmi skeptická, bála sa, že by mohla mať nejakú alergickú reakciu. V januári sa mi však narodil syn a povedal som jej, že ju nikdy nenechám byť pri jej pravnukovi bez rúška. To znamená žiadne pusinky, túlenie a objatia. Tento týždeň dostane prvú dávku."

"Môj bratranec a jeho manželka popierali covid - žiadne rúška, žiadna očkovacia látka. Minulý mesiac sa nakazili koronavírusom. Po takmer dvoch týždňoch na pľúcnej ventilácii bratrancova manželka zomrela. Bratranec teraz chce vakcínu. Je také smutné, že to muselo zájsť až sem."

Zdroj: SITA/AP Photo/Rajanish Kakade

"Najprv som sa bála, pretože mám syndróm polycystických vaječníkov a nevedela som, čo to so mnou urobí v budúcnosti, keby som sa chcela pokúsiť otehotnieť. Ale ako vojačka v armáde, keď som konečne dostala šancu ísť domov, aby som videla svojho 70-ročného otca, vedela som, že musím zaistiť, aby bol v bezpečí. Ak by som ho nakazila covidom, nedokázala by som žiť sama so sebou."

"Nikdy som neváhal, aj keď sa bojím ihiel. Svoju úlohu v tom, že som neváhal, zohrali aj príbuzní, ktorí skončili v nemocnici a/alebo zomreli skôr, ako mali možnosť byť očkovaní."

"Nechal som sa očkovať kvôli tlaku zo strany rodiny a spoločnosti. Bál som sa, že by som nemohol robiť bežné, každodenné veci, ako sú nákupy v obchode, práca, škola a cestovanie, pokiaľ by som nedostal vakcínu."

Zdroj: Getty Images

"Mám oslabenú imunitu, takže vakcína pre mňa nebola samozrejmosťou (aj keď nemusí byť taká účinná pre ľudí ako som ja), ale niektorí členovia mojej rodiny, vrátane brata, váhali. Vysvetlila som mu, že očkovanie neznamená ochranu len preňho, ale aj pre ostatných okolo neho, ktorí sa nedokážu chrániť, ako ja alebo jeho dieťa. S potešením môžem konštatovať, že je teraz plne očkovaný."

"Patrím do vysoko rizikovej skupiny, a preto je škoda, že som vakcínu nechcel už skôr. Uvedomil som si ale, že nemusím mať rovnaké názory a presvedčenia ako moji rodičia a ak chcem, môžem sa dať zaočkovať. Zhromaždil som svoje vlastné informácie a uvedomil som si, že je to skutočne moja vec a šiel som do toho."

"Ak by sa ukázalo, že vakcína je podobná tej z filmu Som legenda, bol by som radšej upírom, ako tým, ktorý od upíra uteká. Svoju vakcínu som dostal niekoľko dní po tom, ako mi to došlo."