KORONAVÍRUS Štúdiu o trhovisku vo Wu-chane nechceli rok zverejniť: Obsahuje znepokojivé dôkazy!

Tím medzinárodných vedcov zhromaždil už vo februári 2020 pozoruhodné údaje o stave zvierat ponúkaných na trhovisku vo Wu–chane. Vo svojej štúdii uviedli, že v období medzi rokmi 2017 až 2019 sa na tomto mieste obchodovalo s cibetkami, psami, norkami, medvedíkmi čistotnými a inými druhmi zvierat, ktoré boli infikované koronavírusmi pochádzajúcimi z vtákov a hydiny. Cibetky sú pritom spájané aj s prepuknutím epidémie SARS v roku 2003. Napriek tomu, že ich správa obsahovala cenné informácie týkajúce sa šírenia nového SARS Cov-2, nebola podľa portálu Bloomberg nikdy zverejnená. Autori boli odmietnutí dokonca až dvakrát a nepomohlo im ani to, že ju posunuli Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO).

Posledných niekoľko mesiacov sa stále špekuluje o pôvode SARS Cov-2 a o tom, či pochádza z voľne žijúcich zvierat alebo bol vyrobený v laboratóriu, odkiaľ omylom unikol. Zistenia uvedené v spomínanej štúdii tak podporujú pôvodnú teóriu, v ktorej sa uvádza, že vírus koloval vo voľnej prírode ešte skôr, ako infikoval človeka. Jej hlavný autor virológ Xiao Xiao z Laboratória pre ochranu voľne žijúcich živočíchov zhromaždil údaje zo štyroch trhov vo Wu–chane, ktoré zbieral od mája 2017 do novembra 2019. Keď potom lekári v januári 2020 pripustili možnosť, že práve z tejto oblasti sa šíri záhadná choroba podobná zápalu pľúc, virológ začal spolupracovať s vedcami Oxfordskej univerzity a Univerzity v Britskej Kolumbii.

Zdroj: Getty Images

Jeho tím zistil, že v období týchto dvoch rokov sa na trhovisku uskutočnilo viac ako 47 000 transakcií s tridsiatimi ôsmimi druhmi voľne žijúcich zvierat vrátane cicavcov, vtákov a plazov. Zvieratá sa predávali buď na konzumáciu alebo ako domáci miláčikovia. Na trhovisku ich zadržiavali v zlých hygienických podmienkach a boli infikované množstvom chorôb vrátane chrípky, besnoty, ako aj niekoľkými druhmi koronavírusov, ktoré majú pôvod u vtákov a hydiny.

„Domnievali sme sa, že časopis, do ktorého sme článok poslali, ho prijme s nadšením a bude chcieť tieto informácie zverejniť čo najskôr. Predpokladali sme tiež, že bude prijatý aj Svetovou zdravotníckou organizáciou,“ uviedol Chris Newman z Oxfordskej univerzity a dodal, že štúdia poskytuje spoľahlivé dôkazy o tom, že sa v centre epidémie predávajú živé zvieratá určené na konzumáciu a mala byť zverejnená v prvých dňoch pandémie. Na súvislosť medzi trhmi so živými zvieratami a vznikom pandémie poukázali aj výsledky iných štúdií. Čínska vláda však v lete 2020 poprela, že vírus pochádza z voľne predávaných zvierat na trhoviskách. Komunistická strana vtedy naznačovala, že vírus sa šíri z Európy alebo z USA. „SARS-CoV-2 sa nemohol vyvinúť na trhu s divými zvieratami vo veľkom meste a ešte menej je pravdepodobná možnosť, že bol vyvinutý v laboratóriu,“ uviedli vedci z Čínskej akadémie.

Zdroj: Getty Images

Autor článku Xiao a jeho kolegovia však uviedli, že na trhoch, ktoré navštívili, malo najmenej 30 percent ponúkaných zvierat zranenia, ktoré boli spôsobené buď strelnými zbraňami alebo pascami, čo naznačuje, že boli odchytené vo voľnej prírode. Ani jeden zo 17 obchodov na týchto trhoch nevydával pri ich predaji osvedčenie o ich pôvode alebo karanténny certifikát, „takže obchod s voľne žijúcimi druhmi bol v zásade nezákonný,“ píše sa v dokumente. Zaujímavosťou je aj fakt, že sedem zo spomínaných obchodov bolo spojených s prvými prípadmi ochorenia COVID-19 vrátane pracovníkov na rybom trhu Huanan.

Vedci tvrdia, že rukopis dvakrát zrevidovali a chceli ho zverejniť, ale článok bol zamietnutý. Rukopis bol znova odoslaný do vedeckých periodík v októbri 2020. Spoločnosť Springer Nature, ktorá vydáva vedecké časopisy, zaslala jeho kópiu na e-mailovú adresu WHO, ale štúdiou sa nikto nezaoberal. Kópia bola odoslaná aj expertke na COVID Marii Van Kerkhoveovej, tá však e-mail prehliadla a nikto jej neposlal ďalšie informácie. Denník The Wall Street Journal medzitým priniesol informáciu, v ktorej podrobne popisuje prípad troch čínskych vedcov z Virologického inštitútu vo Wu-chane, ktorí boli hospitalizovaní už v novembri 2019, čiže mesiace predtým, ako Čína zverejnila prvé informácie o SARS Cov-2.