KORONAVÍRUS Dôkaz o nehode? VIDEO má ukazovať netopiere v laboratóriu vo Wuchane

Vývoj pandémie na Slovensku od ohlásenia prvého prípadu nákazy novým koronavírusom

Viac ako rok a pol po prvom objavení sa nového koronavírusu je jeho pôvod stále neznámy. Väčšina vedcov stále predpokladá, že patogén je prírodného pôvodu a na ľudí sa preniesol zo zvierat - buď priamo z netopierov, alebo prostredníctvom medzihostiteľa. Ale nedávno sa opäť živo diskutovalo o inej hypotéze: o možnosti, že SARS-CoV-2 preskočil na človeka pri nehode v laboratóriu, čo nakoniec uviedlo do pohybu pandémiu.

Misia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Číne na jar 2021 nemohla túto otázku objasniť. Vo svojej záverečnej správe experti označili laboratórnu nehodu za "mimoriadne nepravdepodobnú". Misia sa však dostala pod paľbu kritiky. Napríklad preto, že polovicu tímu tvorili Číňania, a preto boli obavy z politického vplyvu. Bola tiež spochybnená nezávislosť jednotlivých medzinárodných členov misie WHO, napríklad nezávislosti britského zoológa Petra Daszaka.

Daszak je známy napríklad tým, že pomohol zorganizovať vyhlásenie 27 vedcov publikované v časopise The Lancet vo februári 2020. V tomto vyhlásení boli odsúdené "konšpiračné teórie", ktoré spochybňovali prirodzený pôvod vírusu, ako napríklad laboratórnu nehodu. Daszak tiež niekoľkokrát spolupracoval s čínskou virologičkou Shi Zengliovou a jej Virologickým ústavom vo Wu-chane (WIV) - inštitúcii, ktorá stojí v centre hypotézy laboratórnej nehody ako pôvodu SARS-CoV-2.

Zdroj: YouTube/ Sky News Australia

Nová správa by teraz mohla spochybniť vysvetlenie Daszaka: Ako zistila investigatívna novinárka Sharri Marksonová, existuje video z WIV, ktoré ukazuje, ako sú tam netopiere držané v klietkach. Marksonová zároveň odkazuje na staršie tweety od Daszaka, v ktorých popiera, že by tam boli netopiere. Video podľa Marksonovej vystopovala online vyšetrovacia skupina Drastic. Pochádza teda z Čínskej akadémie vied a krúti sa okolo spustenia nového laboratória WIV s úrovňou biologickej bezpečnosti 4 v máji 2017.

Podľa správy Daszak v decembri 2020 na Twitteri napísal: "Do laboratória vo Wu-chane neboli poslané žiadne netopiere na genetickú analýzu vírusov. Takto veda nefunguje. Iba zbierame vzorky. Púšťame ich tam, kde môžeme." V ďalšom tweete 10. decembra 2020 Daszak napísal, že laboratóriá, s ktorými pracoval pätnásť rokov, nemajú živé ani mŕtve netopiere. "Nikde nie sú dôkazy o tom, že sa to stalo." Prvý spomenutý tweet Daszaka sa však nedá nájsť na Twitteri. Ten bol odstránený, tweetovala Marksonová.

This is a widely circulated conspiracy theory. This piece describes work I'm the lead on & labs I've collaborated w/ for 15 yrs. They DO NOT have live or dead bats in them. There is no evidence anywhere that this happened. It's an error that I hope will be corrected.