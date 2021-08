KORONAVÍRUS Experti pátrajú po covid pacientovi nula: Vedec z WHO tvrdí, mohol ním byť tento človek!

ODENSE - Expert WHO Peter Ben Embarek prezradil, že teória o úniku nového koronavírusu z čínskeho laboratória môže byť pravdivá. Od tamojších predstaviteľov údajne nedostali potrebné informácie, na základe ktorých by pôvod vírusu mohli prešetriť. Ben Embarek to pripisuje čínskej kultúre, kde musí byť všetko bezchybné.

Dlho hľadaného človeka, ktorý sa ako prvý nakazil vírusom SARS-CoV-2, mohli pri práci vo wuhanskom laboratóriu infikovať netopiere. Embarek, ktorý viedol neúspešnú misiu zisťovania faktov v Číne, to tvrdil napriek tomu, že pôvodne teóriu o úniku vírusu z laboratória Svetová zdravotnícka organizácia odmietla, pretože ju považovala za extrémne nepravdepodobnú. "Zamestnanec, ktorý sa v teréne infikoval odberom vzoriek, spadá pod jednu z pravdepodobných hypotéz. Tu vírus preskočí priamo z netopiera na človeka. V takom prípade by to potom bol laboratórny pracovník namiesto náhodného dedinčana alebo inej osoby, ktorá má pravidelný kontakt s netopiermi," vysvetlil dánsky vedec a expert na zoonózy v rozhovore pre dánsku televíziu TV 2.

Zároveň priznal, že vyšetrovací tím nenašiel žiadne priame dôkazy o tomto tvrdení. Čína je však už dlho obviňovaná z utajovania skutočného priebehu začiatku pandémie. Embarek ďalej odhalil, že pôvodný "extrémne nepravdepodobný" záver pracovníkov WHO vznikol až po náročných rokovaniach s čínskymi vedcami, ktorí nechceli, aby v záverečnej správe bol spomenutý možný únik vírusu z laboratória. Wuchanský virologický ústav (WIV) sa nachádza neďaleko prvých známych prípadov výskytu SARS-Co-V-2 na trhu s morskými plodmi v meste Wu-chan. Ústav sa špecializoval na výskum koronavírusov na báze netopierov veľmi podobných vírusu covid. Zistilo sa, že práve tieto vírusy sú geneticky podobné SARS-CoV-19. Odvtedy sa začali naskytať otázky o tom, či laboratórium mohlo zohrať úlohu v pôvode vírusu.

Čína dôrazne odmietla akékoľvek obvinenia, rovnako ako laboratórium. Ako však pribúdajú nepriame dôkazy, únik z laboratória sa javí ako jedno z možných vysvetlení. Hoci experti navštívili WIV aj Čínske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, neboli im podľa Embareka poskytnuté údaje potrebné na správne posúdenie teórie o úniku z laboratória. "Nedokázali sme sa pozrieť na laboratórne knihy či dokumenty priamo z laboratória. Dostali sme prezentáciu, potom sme sa o tom rozprávali a pýtali sme sa otázky, ale nedostali sme sa k žiadnej dokumentácii," prezradil. "Je to pravdepodobne preto, že za takýmto incidentom je ľudská chyba a oni si to veľmi neradi priznávajú. Čiastočne je za tým tradičná ázijská kultúra, že by ste nemali stratiť tvár a celý systém sa veľmi zameriava na to, že musíte byť neomylní a že všetko musí byť dokonalé," doplnil vedec.

Tím expertov z WHO strávil v Číne týždeň, aby im bol poskytnutý podrobný pohľad na údaje a dôkazy. Ich záverečný dokument sa stotožnil s čínskym vysvetlením, že je možné, že vírus mohol prísť do Wu-chanu v mrazených potravinách, čo naznačuje, že vírus môže dokonca pochádzať odinakiaľ. Čína sa napriek tomu proti teórii úniku z laboratória stavia agresívne, dokonca sa pokúša naznačiť, že skutočným pôvodcom covidu-19 môže byť americké laboratórium.