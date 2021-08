Bojíte sa dlhodobých následkov COVIDU? Našli test, ktorý prezradí, či ste v nebezpečenstve!

Vedci z univerzity v Cambridge pozorovali pacientov, ktorí dlhodobo trpia následkami ochorenia COVID-19 a zistili, že už jednoduchý krvný dokáže rozpoznať, či osoby po prekonaní koronavírusovej infekcie (ne)budú trpieť jej dlhodobými následkami. Autori štúdie zistili, že tento stav súvisí s malými proteínmi cytokínmi, ktorých prítomnosť je možné definovať už na základe lacného a rýchleho krvného testu.

Niektorí postcovidoví pacienti majú zdravotné problémy aj niekoľko mesiacov po prekonaní infekcie a prejavuje sa u nich široká škála symptómov vrátane pokračujúcej straty chuti a čuchu, dlhodobej únavy a problémov vnímania. Príčiny tohto stavu zostávajú stále neznáme.

Zdroj: Getty Images

Potrebné sú ďalšie informácie

Nový výskum anglických vedcov nadväzuje na austrálsku štúdiu, v ktorej boli na detekciu SARS Cov-2 použité práve krvné testy. Účastníkom experimentu boli opakovane odoberané vzorky krvi po prekonaní infekcie, aby sa zistila prítomnosť biomarkerov súvisiacich s nákazou. Cytokíny, ktorými telo reaguje na infekciu, sa totiž nachádzajú v tele aj niekoľko mesiacov po prekonaní infekcie. Vedci z Cambridge definovali typ týchto malých proteínov a domnievajú sa, že práve on súvisí s vývojom dlhodobých následkov ochorenia COVID-19.

„V súčasnosti nemáme spoľahlivý spôsob ako určiť, či budú mať pacienti dlhodobé následky ochorenia. Táto neistota tak môže spôsobiť ďalší stres ľuďom, ktorí majú potenciálne príznaky,“ uviedol autor štúdie Nyarie Sithole a dodal, že by všetkých mohla upokojiť správa, že existuje biomarker, ktorý pomôže zmierniť niektoré z ich obáv. Lekárskym odborníkom by dokázal poskytnúť prvý konkrétny spôsob detekcie dlhodobých následkov koronavírusovej infekcie a bol by to tiež prvý preukázateľný ukazovateľ tohto závažného stavu. Autori štúdie preto plánujú začať v tomto smere aj ďalšie pozorovania.

Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

Imunita sa zapne, ale už nevypne

Problémom je aj fakt, že niektorí ľudia prekonávajú určité zdravotné problémy spôsobené vírusom SARS Cov-2 bez toho, aby mali príznaky. Vedci sa zároveň domnievajú, že biomarkery sú výsledkom práce imunitného systému, ktorý „nevypne“ a neprestáva bojovať s nákazou. „Aj toto je jedna z teórií. Inými slovami, imunita sa zapne pri počiatočnej infekcii a z nejakého dôvodu sa nikdy nevypne a ani sa nevráti na východiskovú úroveň. Keďže budeme našich pacientov sledovať mnoho mesiacov po prekonaní infekcie, tak dúfame, že lepšie porozumieme tomu, či je to tak aj naozaj,“ dodal odborník.

Aj keď zatiaľ nebola objavená žiadna liečba dlhodobých covid následkov, niektorí vedci uvádzajú, že mnohé symptómy by pomohlo odstrániť očkovanie. Vedci z Cambridge sa preto plánujú zamerať aj na hľadanie súvislosti medzi vakcináciou a zotavením sa z infekcie. „Existujú neoficiálne dôkazy, že pacientom sa zlepšia symptómy dlhodobo pretrvávajúceho ochorenia po očkovaní, čo sme mali možnosť vidieť aj u malého počtu pacientov na našej klinike,“ povedal Sithole. Doktor Noah Greenspan z New Yorku už v minulosti uviedol, že stav dlhodobého ochorenia COVID v nejakej forme zasiahne od 33 percent do 66 percent pacientov.