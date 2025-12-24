Pamätáte si TOHTO fešáka z legendárnych Pelíškov? Aha, ako vyzerá lámač ženských sŕdc DNES!

Streda24. december 2025, meniny má Adam, Eva, zajtra

PRAHA - Zmenený na nepoznanie! Film Pelíšky patrí k najväčším filmovým klasikám. V slovenských a českých domácnostiach počas vianočných sviatkov skrátka nemôže chýbať. Od jeho premiéry uplynulo 26 rokov... A pamätáte si fešáka Eliena? Takto vyzerá lámač ženských sŕdc dnes!

Česká komédia režiséra Jana Hřebejka z roku 1999 sa veľmi rýchlo stala kultovou záležitosťou, ktorá spestruje vianočné sviatky českým a slovenským domácnostiam už dlhých 26 rokov. Film rozprávaný očami dospievajúceho mládenca sa dohráva v Česku na konci 60. rokov 20. storočia a poukazuje na iné ideály, ktoré má nová generácia oproti tej bývalej. 

Film získal celkovo tri ocenenia - Českého leva za najlepší hlavný mužský herecký výkon Jiřího Kodeta, za najlepší plagát a za divácky najúspešnejší český film. A zaujímavosťou je, že jeho realizácia trvala dlhých 6 rokov s tým, že pôvodne malo ísť o dvojdielny televízny film. V komédii si zahralo viacero zvučných hereckých mien, okrem spomínaného Kodeta aj Emília Vášáryová, Bolek Polívka, Stella Zázvorková či Eva Holubová. 

No mnohým diváčkam sa do pamäte zapísal najmä Michalov kamarát a Jindřiškin priateľ Elien, ktorý kvôli emigrácii rodičov do Ameriky žil sám v Domove mládeže 1. mája. Postavu lámača ženských sŕdc stvárnil český herec Ondřej Brousek, ktorý má dnes už 44 rokov. No a toho vlasatého frajera z Pelíškov už dávno nepripomína. Veď pozrite sami, ako po rokoch vyzerá! 

