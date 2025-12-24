Robíte z balkóna chladničku? Obľúbený sviatočný zvyk môže skončiť OTRAVOU! Odborníci vysvetľujú, prečo to NEROBIŤ

BRATISLAVA - Plné chladničky, prebytok jedla a chladné počasie lákajú k tomu, aby sme z balkóna urobili provizórnu chladničku. Odborníci však počas sviatkov bijú na poplach – tento rozšírený zvyk môže byť pre zdravie oveľa nebezpečnejší, než si mnohí myslia. Stačí jedna chyba a sviatočná pohoda sa môže rýchlo zmeniť na nepríjemnú návštevu pohotovosti.
Vianoce sú obdobím plných stolov, zvyškov kapustnice, šalátov a koláčov, ktoré sa nie vždy zmestia do chladničky. Mnohí preto siahnu po „osvedčenom“ riešení a potraviny jednoducho vynesú na balkón – no práve tento zvyk môže byť nebezpečnejší, než sa na prvý pohľad zdá.
Nevinný zvyk, ktorý vás môže dostať až na pohotovosť
S príchodom chladnejších dní sa čoraz viac ľudí spolieha na vonkajšie teploty ako na prirodzenú chladničku. Balkón, veranda či garáž sa tak rýchlo zmenia na provizórny sklad potravín. Odborníci však upozorňujú, že ide o rizikové riešenie, najmä počas sviatkov, keď je jedla nadbytok a teploty sa pohybujú len pár stupňov nad nulou. Mäso, šaláty, koláče či hotové jedlá tak často končia mimo domu – a práve to môže viesť k zdravotným problémom.
Kulinárska odborníčka Katarzyna Bosacka upozorňuje, že skladovanie potravín vonku môže byť bezpečné len v prípade, ak je teplota stabilná. To je však v reálnych podmienkach veľmi ťažké zabezpečiť. Ako uviedla pre denník Fakt, ktorý citoval poľský portál PolsatNews, počas nocí často mrzne, zatiaľ čo cez deň teploty stúpajú nad nulu. Opakované zamŕzanie a rozmŕzanie potravín pritom vytvára ideálne podmienky na množenie baktérií. Platí to najmä pri jedlách, ktoré by sa vôbec nemali mraziť – napríklad pri šalátoch s majonézou, mliečnych výrobkoch či zákuskoch s krémom.
Aká je bežná teplota pre potraviny?
Odborníci pripomínajú, že pocit „chladu“ vonku ešte neznamená bezpečnú teplotu pre potraviny. Kým v chladničke by mala byť teplota trvalo pod hranicou približne 4 °C, vonkajšie prostredie je nepredvídateľné. Rozdiel medzi tieňom a priamym slnkom môže byť výrazný aj v zime a potraviny uložené na balkóne sa môžu počas slnečných dní prehrievať. Výsledkom je, že jedlo sa neuchováva v bezpečnom teplotnom rozmedzí, hoci sa zdá, že je „vonku zima“.
Ďalším často prehliadaným rizikom je ovzdušie. Potraviny vystavené vonkajšiemu prostrediu môžu absorbovať splodiny a nečistoty zo vzduchu, čo je obzvlášť problémové v mestách. Ak je nádoba položená na špinavom povrchu, kontaminácia sa môže ľahko preniesť späť do kuchyne.
Zvieratá, vtáky a hmyz
Jedlo uložené na balkóne či v garáži je zároveň ľahko dostupné pre zvieratá. Nejde len o domáceho miláčika, ktorému môže sviatočné jedlo uškodiť, ale aj o hlodavce, vtáky či hmyz. Tieto živočíchy môžu prenášať nebezpečné mikroorganizmy vrátane salmonely.
Rizikom je aj nesprávne chladenie horúcich jedál. Veľký hrniec polievky, ktorý niekto nechá „vychladnúť“ na balkóne, sa ochladzuje veľmi pomaly. Bez prúdenia vzduchu, ktoré zabezpečuje chladnička, môže jedlo zostať dlhý čas v teplotnom pásme, kde sa baktérie množia najrýchlejšie. Odborníci odporúčajú horúce jedlá rozdeliť do menších nádob, premiešavať ich a snažiť sa, aby vychladli čo najrýchlejšie.
Ako to robiť, ak už chcete dať jedlo na balkón
Ak sa rozhodnete potraviny skladovať mimo chladničky, malo by to byť len krátkodobo, pri pozornom sledovaní počasia a s dôkladným zabezpečením jedla, informuje na svojom portáli PennState Extension. Vhodné sú uzatvárateľné nádoby, ideálne uložené v boxe alebo chladiacej taške, ktorá ochráni potraviny pred zvieratami aj nečistotami. Vonkajšie prostredie je najvhodnejšie len na nápoje, ktoré chladenie nevyžadujú, ako voda či sladené nápoje – aj tie by však mali byť chránené a pred návratom do kuchyne očistené.
Odborník odhalil KRUTÚ pravdu: Vaša domácnosť SMRDÍ viac, než si myslíte! Najväčší smrad pochádza z… TOTO vás prekvapí
Ako postupovať pri výpadku elektriny
Iná situácia nastáva pri výpadku prúdu. Vtedy odborníci odporúčajú zachovať pokoj. Neotvorená chladnička udrží bezpečnú teplotu približne štyri hodiny, plná mraznička až 48 hodín. Ak výpadok trvá dlhšie, potraviny je lepšie presunúť do chladiaceho boxu s ľadom alebo chladiacimi vložkami a až potom ich umiestniť von. Spoliehať sa len na nízku vonkajšiu teplotu nestačí. Dôležité je, aby jedlo zostalo pod bezpečnou hranicou a nebolo vystavené ďalším rizikám.
Najistejšou voľbou tak zostáva klasická chladnička a kontrola teploty. Práve počas sviatkov totiž platí, že menej improvizácie môže znamenať viac pokoja – a hlavne zdravia pre celú rodinu.