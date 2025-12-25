Fero Joke vstal zo záhrobia! Prvé slová po škandále postavili fanúšikov na nohy: Komentáre rozbili internet

BRATISLAVA – Konečne sa ozval! Fero Joke mal posledné dni chmúrne a zamkol sa pred celým svetom. Na Štedrý deň sa "odomkol" svetu, aby ľuďom poprial krásne sviatky.
František Košarišťan alias Fero Joke sa po incidente v Prahe odmlčal. Urobil tak po tom, čo dvaja mladíci zverejnili video a tvrdia v ňom, že Fero ich po nakrúcaní talkšou Dobre bude obchytkával na intímnych miestach. Video okamžite vzbudilo pozornosť a ako lavína sa začalo šíriť krížom-krážom. Fero Joke nelenil, k celej situácii sa vyjadril, chybu oľutoval a ospravedlnil sa. Vzápätí sa stiahol do ústrania a chýbať bude aj v silvestrovskom vydaní relácie Milujem Slovensko, kde mal byť hosťom.
Počas Vianoc však "vstal zo záhrobia" a na sociálnej sieti zaželal Slovákom pekné sviatky. „Prajem všetkým krásne sviatky plné pokoja a lásky. Nech vás nielen počas Vianoc sprevádza humor, ale aj ľudskosť a dobro, ktoré – verím – nosíme každý v sebe,“ napísal na Instagrame a dodal: „Momentálne sa síce necítim na tvorbu nového obsahu, no aspoň vám sem hodím pár klasík. Ďakujem vám všetkým za obrovskú podporu a krásne slová, ktoré si nesmierne vážim a dodávajú mi silu. Šťastné a hlavne veselé .“
Ferove "znovuzrodenie" ocenili aj fanúšikovia. Za 5 hodín si príspevok pozrelo viac ako 40 tisíc fanúšikov, ktorí napísali 4,6 tisíc komentárov. Z nich vyberáme:
Veronika: Feri, ďakujeme, ze si sa ozval. Najlepšie a najmúdrejšie, ako sa dalo. Sme s Tebou! Pokojné Vianoce
Katarína: Prajem ti veľa síl na prekonanie tejto búrky. Pevne verím, že z nej vyjdeš silnejší, krásne Vianoce, stojíme pri tebe
Zuzana: Krásne Vianoce a neprestávaj! Aby nebolo ešte ťažšie znova sa do toho pustiť. Tí, ktorí ťa napádajú, to sú tí, čo ťa nemuseli nikdy, oni vedia prečo. Tí čo ťa mali radi, ťa majú radi stále. Nič sa vlastne nezmenilo, len dočasne počuť hukot. Držím palce
Lydia: Krásne Vianoce Fero a...hlavu hore, je čas zastaviť čas a nemyslieť ....každá búrka prehrmí a bude lepšie. Prajem sviatky plné pokoja, lásky, radosti
Ernest: Fero, si kus poctivého a dobrého človeka. A za to Ti ďakujem. Všetko ostatné hoď za hlavu. Nádych, výdych a poď ďalej.
Jana: Krásne sviatky a drž sa.... Väčšina ľudí na teba názor nezmenila, asi preto, že všetci máme situácie, na ktoré by sme asi najradšej zabudli...ale tí čo si do teba potrebujú kopnúť, museli využiť túto situáciu....jelikož, si skvelý umelec a dobrý človek, tak niečo také si nemôžu nechať ujsť... pokrytci
Zuzka: Po neskutočne dlhom čase, roztvorím komenty a tie sú plné neskutočne krásnych slov plných empatie a podpory nie je to s nami ešte tak zle, Feri drž sa, je to proste len na figu vlna, pozri koľko ľudí je s tebou a zbožňuje Ťa a tešíme sa na Teba po oddychu. Po každej búrke vyjde slnko a sme tu, Tvoji fanúšikovia, ktorým Ty spríjemňuješ tie naše zlé vlny už roky. Ďakujeme a pekné sviatky všetkým!!
Zuzana: Prajeme krásne a pokojné Vianoce a posielame plný vagón pozitívnej energie zo Ženevy. Milujem tvoje videá, Ferko, pripomínajú mi detstvo na Slovensku a vždy sa pri nich poriadne zasmejem a pookrejem. Drž sa, to prehrmí