Srbský súd zastavil stíhanie exministra Vesiča po tragédii v Novom Sade: Zahynulo pri nej 16 ľudí

Záchranári zasahujú na mieste pádu časti strechy železničnej stanice v srbskom meste Nový Sad
Záchranári zasahujú na mieste pádu časti strechy železničnej stanice v srbskom meste Nový Sad (Zdroj: TASR/AP/Interior Ministry of Serbia/HO)
NOVÝ SAD - Súd v Srbsku v stredu zastavil pre nedostatok dôkazov trestné stíhanie bývalého ministra výstavby, infraštruktúry a dopravy Gorana Vesiča a ďalších piatich osôb vznesené v súvislosti so zrútením sa prístrešku zrekonštruovanej železničnej stanice v Novom Sade, pri ktorom 1. novembra 2024 zahynulo 16 ľudí. Informuje o tom agentúra AFP a portál televízie RTS.

Prípad je jedným z troch vyšetrovaní súvisiacich s touto tragédiou, ktorá vyvolala rozsiahle protesty vedené univerzitnými študentmi požadujúcimi, aby vláda vyvodila zodpovednosť za nešťastie. Usilujú tiež o to, aby sa konali predčasné parlamentné voľby. Protesty stále trvajú, aj keď už nie sú také intenzívne. Katastrofa sa zároveň stala symbol zakorenenej korupcie.

Vesič, ktorý odstúpil niekoľko dní po nešťastí, bol v septembri spolu s 12 ďalšími osobami obvinený prokuratúrou v Novom Sade zo „závažného trestného činu proti verejnej bezpečnosti“. Vyšší súd v Novom Sade však dospel k záveru, že „neexistujú dostatočné dôkazy na podporu dôvodného podozrenia“, že Vesič a päť ďalších obžalovaných spáchali trestné činy uvedené v obžalobe. Obvinenia vznesené voči zostávajúcim siedmim osobám zostávajú v platnosti.

Prokuratúra sa proti verdiktu odvolá

Prokuratúra uviedla, že proti verdiktu súdu sa odvolá. Zhromaždené dôkazy podľa nej jasne preukazujú dôvodné podozrenie voči všetkým obžalovaným. Prokuratúra v Novom Sade podala obžalobu prvýkrát 30. decembra, teda iba po 38 dňoch vyšetrovania. Súd ju však vrátil a požiadal o doplnenie informácií. Prokuratúra mu vyhovela a obžalobu podala znova 16. septembra 2025.

Vesič zostáva v domácom väzení ako podozrivý v rámci samostatného vyšetrovania srbskej prokuratúry pre korupciu a organizovaný zločin, ktoré sa týka finančných aspektov nehody. Medzi 13 obžalovanými je aj ďalší bývalý minister Tomislav Momirovič, ktorý viedol ministerstvo výstavby pred Vesičom. V marci Európska prokuratúra (EPPO) začala v súvislosti s tragédiou v Novom Sade svoje vlastné vyšetrovanie pre podozrenie z možného zneužitia fondov EÚ na rekonštrukciu stanice.

