NOVÉ zistenia v kauze Epstein: Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že našlo až MILIÓN ďalších dokumentov

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že preveruje zhruba milión dokumentov, ktoré by mohli súvisieť s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Píšu to dnes večer agentúry Reuters a AP. Americký Kongres nariadil ministerstvu zverejniť dokumenty súvisiace s Epsteinom do piatku 19. decembra. Úrad dnes zopakoval, že kvôli veľkému množstvu materiálov bude zverejňovanie trvať ešte niekoľko ďalších týždňov.
Ministerstvo dnes oznámilo, že štátne zastupiteľstvo v New Yorku a Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) našli zhruba milión ďalších dokumentov, ktoré by sa mohli týkať Epsteina. Ministerstvo ale neoznámilo, kedy sa od úradov dozvedelo o existencii týchto materiálov. Ministerstvo tvrdí, že pracuje na tom, aby dokumenty zverejnilo čo najskôr. ,,Vzhľadom na veľký objem materiálov tento proces môže trvať niekoľko ďalších týždňov," uviedlo ministerstvo, ktoré čelí kritike, že nestihlo dodržať zákonnú lehotu.
Vo väzbe spáchal samovraždu
Kongres v novembri schválil zákon, ktorý nariaďoval ministerstvu v lehote 30 dní zverejniť materiály súvisiace s prípadmi a vyšetrovaním sexuálneho delinkventa Epsteina, ktorý v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzbe. Ministerstvo zdôvodňuje oneskorenie veľkým počtom dokumentov aj nutnosťou ich upraviť tak, aby napríklad neobsahovali citlivé údaje obetí. Sady dokumentov úrad zverejňuje postupne.
Dokumenty vyvolávajú veľký záujem médií aj verejnosti predovšetkým kvôli Epsteinovým vzťahom s mocnými a bohatými. V materiáloch sa vyskytujú mená súčasného prezidenta Donalda Trumpa aj bývalého prezidenta Billa Clintona.