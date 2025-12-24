Z detskej hereckej hviezdy je bezdomovec: KRÁSNE GESTO od bývalého kolegu!

LOS ANGELES - Podal mu pomocnú ruku! Nedávno sa v médiách objavili šokujúce správy o tom, že niekdajšia detská hviezda - Tylor Chase (36) padol na dno a je z neho bezdomovec. Vďaka šľachetnému gestu svojho kolegu našťastie strávi vianočné sviatky v útulnejšom prostredí, než na ulici.
V uplynulých dňoch sa sociálnymi sieťami šírilo video, ktoré znepokojilo mnohých fanúšikov televíznej stanice Nickelodeon. Tylor Chase, ktorý sa preslávil úlohou Martina Qwerlyho v populárnom seriáli Ned’s Declassified School Survival Guide. Ten sa vysielal v priebehu rokov 2004-2007.
Pohľad na zúboženého kolegu nenechal chladným herca menom Daniel Curtis Lee. Ako informuje Daily Mail, ten urobil krásne gesto a Taylorovi zaplatiť týždňový pobyt na teplom a čistom mieste. „Láska je všetko, čo môžeme ľuďom naozaj dať. Chvíľka času. A som rád, že mohlo nastať toto spojenie,” uviedol na margo toho herec.
Ten kontaktoval aj Tylorovú rodinu. Jeho matka uviedla, že dať mu peniaze by mohlo byť nebezpečné. „Rád by som veril tomu, že Tylora opäť postavíme na nohy. Často na neho myslím,” dodal.