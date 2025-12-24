Toto tu ešte nebolo: TENTO človek dosiahol majetok nad 600 miliárd! Stalo sa to po prvýkrát v dejinách

NEW YORK - Americký technologický miliardár Elon Musk sa stal prvým človekom na svete, ktorého osobný majetok prekročil hranicu 600 miliárd dolárov (510,51 miliardy eur). Oznámil to v pondelok (15. 12.) časopis Forbes. Prudké zhodnotenie pripísal nedávnym predajom akcií Muskovej vesmírnej spoločnosti SpaceX, ktoré podnik podľa jeho prepočtov ocenili na 800 miliárd USD. Informujeme na základe správy agentúry DPA.
Len niekoľko hodín pred aktualizáciou hodnota Muskovho majetku podľa zoznamu najbohatších ľudí sveta časopisu Forbes dosahovala približne 500 miliárd USD (viac než 460 miliárd eur), zatiaľ čo agentúra Bloomberg jeho čisté imanie odhadovala na 470 miliárd USD. Hlavnými Muskovými aktívami sú akcie výrobcu elektromobilov Tesla a spoločnosti SpaceX.
SpaceX nie je verejne obchodovanou spoločnosťou
Na rozdiel od Tesly SpaceX nie je verejne obchodovanou spoločnosťou, takže jej hodnota sa nedá určiť na základe vývoja kurzu akcií. V takýchto prípadoch sa odvodzuje od ceny, za ktorú dokázali vlastníci predať svoje akcie, čo slúži ako podklad pre výpočet predpokladanej hodnoty celej spoločnosti.
Dôchodcovia odhalili MATEMATICKÚ DIERU v lotérii: 26 miliónov im priniesla obyčajná ARITMETIKA!
Na základe zisku, ktorý dosiahli niektorí investori a zamestnanci SpaceX za najnovšie predaje akcií, sa hodnota spoločnosti pohybuje na úrovni približne 800 miliárd USD, napísal Forbes. Predtým podľa časopisu dosahovala len 400 miliárd USD. Aktualizácia sa prejavila aj na prudkom náraste hodnoty Muskovho približne 40-percentného podielu v SpaceX. Forbes preto teraz Muskovo čisté imanie odhaduje na úrovni 677 miliárd USD.