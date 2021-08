Konečne dobré správy: Eradikácia KORONAVÍRUSU je možná, ale za týchto podmienok!

WELLINGTON - V posledných mesiacoch sa čoraz častejšie množia hypotézy, podľa ktorých nemáme inú možnosť než naučiť sa s vírusom SARS-CoV-2 žiť. Štúdia publikovaná v časopise British Medical Journal Global Health však naznačuje, že ľudstvo by sa za určitých podmienok dokázalo nového koronavírusu zbaviť. Novozélandskí vedci to zistili po realizácii experimentu, pri ktorom zohľadnili množstvo premenných.

Z výskumu vyplýva, že k eradikácii, čiže vyhubeniu vírusu, by mohlo dôjsť vtedy, ak by do procesu jeho likvidácie aktívne vstúpili viaceré prvky. Vedci zohľadnili sedemnásť faktorov ovplyvňujúcich jeho šírenie vrátane dostupnosti bezpečných a účinných vakcín a dĺžky imunity. Do úvahy boli brané aj sociálne, politické a ekonomické faktory, akými sú efektívne vládne riadenie a akceptácia opatrení na elimináciu infekcií zo strany verejnosti. Každý z týchto faktorov bol následne ohodnotený v trojbodovom systéme, ktorý mal poskytnúť predstavu o tom, či je eradikácia SARS-CoV-2 uskutočniteľná. Trvalé zníženie celosvetového výskytu nákazy spôsobenej konkrétnym pôvodcom na nulu sa doteraz podarilo iba u kiahní a u dvoch z troch typov poliovírusu, ktorý spôsobuje detskú obrnu.

Zdroj: Getty Images

Vedci pri analýze výsledkov zistili, že úplné odstránenie nového koronavírusu by bolo v porovnaní s kiahňami zložitejšie, ale jednoduchšie ako pri detskej obrne. Na výslednej stupnici dosiahli kiahne priemernú hodnotu 2,7, zatiaľ čo COVID-19 sa ocitol na úrovni 1,6 a detská obrna na stupni 1,5. "Aj keď je naša analýza iba predbežná a zohľadňuje rôzne subjektívne komponenty, tak sa zdá, že posúva eradikabilitu SARS CoV-2 do oblasti možného, najmä pokiaľ ide o technickú uskutočniteľnosť jeho odstránenia," píše sa v štúdii.

Zdroj: Getty Images

Nemohlo by však k tomu dôjsť bez politickej vôle, finančných investícií a sociálneho porozumenia. Nejde teda o jednoduchú výzvu, ale zachránila by státisíce životov a milióny ľudí by ochránila pred dlhodobými následkami covidu-19. "Technické výzvy súvisiace s odstrániteľnosťou SARS CoV-2 zahŕňajú zlé prijatie očkovania a vznik ďalších variantov, ktoré môžu byť prenosnejšie alebo majú väčší imunitný únik," uvádza sa ďalej v správe.

Ďalšími výzvami sú vysoké počiatočné náklady na očkovanie, modernizácia zdravotníckych systémov a potrebná medzinárodná spolupráca. Podľa autorov štúdie by podobné experimenty zamerané na uskutočniteľnosť eradikácie mala podporiť Svetová zdravotnícka organizácia alebo koalícia zdravotníckych organizácií viacerých štátov.