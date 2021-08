FOTO Nevídané odhalenie na kolonoskopii: Len ťažko uveriť, čo pacientovi vytiahli zo zadku

LONDÝN - Gastroenterológovia pri vyšetrení hrubého čreva očakávajú, že možno uvidia nádor, zjazvenie či vredy. Ani zďaleka by tam však nečakali chrobáka, konkrétne živú lienku. O tejto udalosti informovali ešte v roku 2019. Dokonca prišli s teóriou o tom, ako sa lienka dostala do mužovho tráviaceho traktu.

Vďaka modernej medicíne, obzvlášť vyšetreniu známeho ako kolonoskopia, sa lekári dokážu jednoducho pozrieť do čriev. Môžu tak odhaliť rakovinu či iné choroby, ale aj zabudnuté lienky. Informoval o tom tím odborníkov, ktorý publikoval svoje zistenia v časopise ACG Case Reports Journal v roku 2019.

Na to, aby sa dosiahli najlepšie výsledky kolonoskopie, musí byť črevo čo najprázdnejšie. Dotyčný pacient dostal pred vyšetrením "kokteil" polyetylénglykolu, osmotického preháňadla používaného na liečbu zápchy. "Príprava na kolonoskopiu mohla lienke pomôcť uniknúť z tráviacich enzýmov v žalúdku a hornom tenkom čreve," informujú lekári vo svojej správe. Ako sa lienka vôbec dostala do hrubého čreva 59-ročného muža, zatiaľ nie je jasné. Pravdepodobne však vliezla do jeho tela, keď spal. Išlo o druh Harmonia axyridis, ktorý bol zavlečený do Európy a Severnej Ameriky z Ázie.

Continuing the tour of insects found during colonoscopy, I present Exhibit B: ladybird https://t.co/LLwIZTFPF9 pic.twitter.com/GXJAnsmyH3 — Keith Siau (@drkeithsiau) August 1, 2021

Ako sa ale ukazuje, lienky nie sú jediným chrobákom, ktorý dokáže prežiť výlet do hrubého čreva. Gastrointestinálny špecialista Keith Siau sa v sérii tweetov podelil o niekoľko prípadov, kedy boli počas kolonoskopií objavené v zadku pacientov dokonca šváby. To dokazuje, že aj napriek našej vyspelej vede a medicíne zostávame, niekedy doslova, v jednote s prírodou.

Another day, another cockroach diagnosed on colonoscopy 🪳🔦https://t.co/tv3zGlbgrE pic.twitter.com/lqhdlFcecZ — Keith Siau (@drkeithsiau) July 31, 2021