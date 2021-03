VIDEO odhaľuje, čo všetko chirurgička vytiahla zo zadkov pacientov: A tie výhovorky!

NEW YORK - Američanka Leah Melleová pobavila ľudí na TikToku príbehmi svojej mamy, ktorá kedysi pracovala ako úrazová chirurgička. Od nej vie, že mnohí ľudia prichádzali do nemocnice s pikantným problémom - do zadku si strkali všelijaké predmety. Niektoré z nich boli skutočne bizarné.

Jedno z videí na TikToku sa stalo doslova hitom internetu. Jeho autorka prezradila, čo všetko si jej mama musela vypočuť od pacientov. Aby to bolo zaujímavejšie, Leah sa zamerala predovšetkým na tých, ktorí si do análneho otvoru vopchali bizarné predmety a snažili sa to ospravedlniť pred lekárom. "Žiadne hanobenie, ale majte na pamäti, že všetci títo ľudia povedali, že na tieto predmety spadli," začína Melleová.

Prvá položka, ktorú označila, bolo jablko. Druhým predmetom bola jednolitrová fľaša Pepsi. Dievčina vtipne podotkla, že zostáva nejasné, či dotyčná osoba zvolila diétnu Pepsi alebo nie. Treťou položkou bol modrý cigarový držiak, štvrtým zas baklažán, ktorý sa mužovi dostal do zadku údajne po tom, ako záhradkárčil nahý. Na piatom mieste sa umiestnila žiarovka. "A nakoniec moja obľúbená - fľaša sirupu pani Butterworthovej, ktorá bola do tohto muža natlačená tak hlboko, že keby ste mu urobili röntgen, videli by ste jej tvár," skonštatovala Leah.

Video získalo viac ako 600 000 pozitívnych reakcií. "Moja mama pracovala na pohotovosti a predstavujem ti niečo na zváženie... živého škrečka," napísal jeden užívateľ, ktorý očividne narážal na to, že jeho mama má rovnakú skúsenosť. Melleová medzičasom nakrútila pokračovanie, ktoré je zostavené z príbehov pracovníkov nemocnice. So svojimi skúsenosťami sa podelili v komentároch k prvému videu. Zdôverili sa s prípadmi, kedy z análneho otvoru vyťahovali napríklad sklenenú nádobu, svetelnú hračku Buzz, kus skaly, pieskomila (malý hlodavec, pozn. red.) v plechovky koly či živého skrečka.