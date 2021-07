VIDEO Kaderníčka pobúrila svojimi cenami: Neuveríte, koľko si pýta za strih a farbenie vlasov

Jasmine Policarpová vyráža dych nielen niektorým svojim zákazníkom, ale aj ľuďom na internete. Prezradila, koľko by ste u nej museli zaplatiť za jednoduché vlasové procedúry. Za ošetrenie vlasov si napríklad pýta 150 dolárov (116 eur) na hodinu. Výsledná suma je ale ešte oveľa vyššia. Celý proces totiž trvá trinásť hodín, čo celkovú sumu vyšvihne až na astronomických 1950 dolárov (vyše 1600 eur).

Policarpová, ktorá na TikToku vystupuje pod menom @bprado_, zdieľala video jednej z nedávnych transformácií zákazníkov. Užívatelia boli zhrození z toho, koľko to stálo. Zábery zachytávajú dievčinu, ktorá svoje vlasy zverila do rúk Jasmine. V priebehu dlhých hodín sa jej hnedé vlasy zmenili z rovných a dlhých na popolavé, vlnité a značne skrátené. "Nemyslela som si, že môj posledný príspevok poblázni toľko ľudí tým, koľko si účtujem. Účtovala som 150 dolárov za hodinu, celá táto premena trvala trinásť hodín, takže sme to urobili v priebehu dvoch dní. Preto je cena 1950 dolárov," vysvetlila.

Jej najnovšie video získalo za šesť dní viac ako 1,4 milióna zhliadnutí. Mnohí poukázali na to, že aj keď Jasmine vykonáva náročné vlasové premeny, účtuje si až príliš. "Keď som asi za šesť hodín prešla z čiernej farby na blond, stálo ma to 400 dolárov (335 eur). Vyzeralo to presne takto, ešte lepšie, ak mám byť úprimná," poznamenala jedna žena.

Iní užívatelia s orlím zrakom zas poukázali na to, že počas farbenia vlasov sa kaderníčke "podarilo" dostať trochu bielidla na oblečenie zákazníčky. "Dvetisíc dolárov na to, aby ste niekomu bielidlom zašpinili košeľu? Nie, ďakujem," znie jeden komentár. Policarpová kritiku odmieta a bráni sa tým, že nikoho nenúti rezervovať si v jej kaderníckom salóne termín. "Existuje veľa stylistov, ktorí účtujú menej," dodala.