VIDEO Zdravotná sestra je na smiech celému svetu: Chcela dokázať, že očkovanie robí z ľudí magnety

Joanna Overholtová vypovedala 8. júna pred Zdravotníckym výborom v Ohiu kvôli svojim konšpiračným postojom k očkovaniu. Tvrdí totiž, že vakcíny obsahujú magnetické kryštály, ktoré sa ich podávaním dostávajú ľuďom do tela a robia z nich doslova chodiaci magnet. Následne sa to pokúsila dokázať sama na sebe. Priložila si mosadzný kľúč na hruď, pričom pár sekúnd sa jej tam naozaj udržal. S najväčšou pravdepodobnosťou ale kvôli sklonu hrudníka a možnému poteniu. Potom si kľúč sebaisto priložila na krk, odkiaľ, pochopiteľne, hneď spadol dolu. Príbeh o magnetických vakcínach sa tak Overholtovej zrútil ako domček z karát.

Wow. An anti-vaccine nurse in Ohio tried to prove the Vaccines Cause Magnetism theory in an state legislative committee. The demonstration did not go to plan pic.twitter.com/0ubELst4E8