Lekári riešia záhadu: Žena (43) po druhej dávke AstraZenecy prestala hovoriť

Sofia Gomesová z grófstva Cambridgeshire si myslí, že mala ťažkú ​​alergickú reakciu niekoľko hodín po tom, ako 19. mája dostala druhú dávku vakcínu Astra-Zeneca. V dôsledku toho údajne nebola schopná rozprávať. Žena nereagovala dobre už na prvú dávku 1. marca, kedy ju trápili vysoké horúčky a bolesti nôh. Večer po druhej dávke sa necítila dobre a dokázala len šepkať. "Mysleli sme si, že má alergickú reakciu, tak som zavolal sanitku, ktorá ju odviezla do nemocnice," povedal Sofiin snúbenec Victor Plowman.

Lekári z King‘s Lynn Hospital v Norfolku boli z pacientkinho stavu podľa jej slov zmätení. Vyšetrili jej krk, no neprišli na nič zvláštne či znepokojivé. V nemocnici zostala týždeň, pričom sa na ňu prišlo pozrieť niekoľko odborníkov, no aní tí nedokázali vysvetliť jej stav. Niektorí však podotkli, že to mohla spôsobiť vakcína. Predpokladajú však, že Gomesovej sa hlas vráti, v súčasnosti čaká na logopedické vyšetrenie. Britský regulačný úrad pre lieky vyhlásil, že v súčasnosti neexistujú nijaké dôkazy o súvislosti medzi stratou hlasu a očkovaním proti koronavírusu. Regulačná agentúra pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA) však uvádza, že každý, kto má ťažkosti s rečou približne štyri dni po podaní vakcíny AstraZeneca, by mal vyhľadať okamžitú lekársku pomoc.

Neželané vedľajšie účinky po podaní vakcíny nemusia vždy súvisieť s očkovaním. Častokrát k nim dôjde, pretože pacient nemá diagnostikované choroby, ktoré vedľajšie účinky môžu spustiť. Gomesová netrpí žiadnymi zdravotnými ťažkosťami, preto sa vraj cíti "skutočne frustrovaná, rozrušená a vystrašená". Najviac ju trápi, že nie je schopná rozprávať sa so svojím synom, ktorý trpí autizmom. "Chýba mi čítanie príbehov mojim deťom a spievanie na dobrú noc. Chýba mi možnosť rozprávať sa s rodinou v Portugalsku po telefóne. Je pre mňa naozaj ťažké vyjadriť svoje pocity, keď jediné, čo môžem urobiť, je písať do poznámkového bloku," uviedla.

Odborníci informovali, že sa vyskytli veľmi zriedkavé prípady anafylaxie - závažnej alergickej reakcie, ktorá môže u ľudí spôsobiť mdloby, ťažkosti s dýchaním a rýchly tlkot srdca - po podaní jednej z covidových vakcín založených na RNA, ako je Pzifer/BioNTech a Moderna. "Spravidla sa vyskytujú v priebehu niekoľkých minút až jednej hodiny po očkovaní a môžu byť sprevádzané bolesťami hrdla, dýchacími ťažkosťami, chrapotom a opuchnutým jazykom," spresnil predseda imunopatológie na Univerzite v Edinburghu Neil Mabbott. Ide však o rýchlo liečiteľné vedľajšie účinky. O Gomesovej prípade si myslí, že strata hlasu bola náhodná a nesúvisela s podaním vakcíny.