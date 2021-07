Tomáš (48) prehovoril o ťažkých následkoch COVIDU: Zničilo mi to kariéru aj telo

Blaška strávil v marci v nemocnici asi tri týždne, z toho desať dní bol v umelom spánku. "Počas toho mi úplne odišli svaly na nohách. Vydržal som pol minúty stáť, to bolo pre mňa prekvapenie. Stačilo si sadnúť na posteľ a hneď som mal tep 140 až 150," hovorí. Pred ochorením mával tep v pokoji okolo 60.

Zdroj: Getty Images

Ani po prepustení z nemocnice sa Tomáš necítil ako predtým. Predtým pádloval na dračích lodiach, chodil na tréningy. Teraz nemôže tri až šesť mesiacov potápať ani trénovať, pretože to neudýcha. Cvičí s činkami, jazdí na bicykli, ale na všetko musí mať svoje tempo. O polovicu sa mu zmenšila kapacita pľúc. "Mal som kapacitu 6,8 litra, v dôsledku covidu som sa dostal na 3,2 litra. Som inštruktor potápania, ale nemôžem sa potápať, takže profesne je to v keli," poznamenal muž, ktorý sa potápal napríklad v Chorvátsku, na Maledivách, ale aj v jaskyniach vo Francúzsku. Chcel by to skúsiť ešte v Mexiku, ale pandémia koronavírus jeho sny zhatila.

Zdroj: Getty Images

Sám nečakal, že s ním covid takto zatočí, snaží sa ale dať do poriadku. Pravidelne dochádza na pľúcne rehabilitácie a na ošetrenie laserovou sprchou. V rámci vychádzok sa snaží čo najviac hýbať. Doma trénuje cviky dychovej rehabilitácie, cvičí pomocou TRX pásov s vlastnou váhou a zľahka pridáva i činky a hrazdu. Ale hlavne veľa chodí. Druhú šancu sa Blaška podľa vlastných slov bude snažiť využiť. "Viem, že ak chcem niečo robiť, mám to urobiť hneď a neodkladať to. Nabudúce už tú šancu totiž nemusím dostať," uzavrel.