Hrozivá spoveď študentky Evy (19): COVID bolo to najhoršie, čo som kedy zažila

Študentka z Pozořic na Brnensku ochorela začiatkom roka. Dostala horúčky až 39 stupňov a migrény. Bola strašne unavená, prespala povedzme aj celý víkend. V karanténe bola asi mesiac, pretože najskôr ochorela jej mama a potom ona sama. Pred covidom bola v dobrej fyzickej kondícii, po ňom to už bolo oveľa horšie. "S fyzičkou som bola úplne v háji, ako keby som začínala znova. Išla som napríklad len polhodinovú prechádzku a bola som z toho hotová až tak, že som spala celé poobede," spomína Eva.

Po mesiaci začala opäť trénovať. Lenže stále sa zadýchavala, búšilo jej rýchlo srdce. Na jednom tréningu sa jej začala krútiť hlava, prestali sa prekrvovať ruky a nohy a mala silné kŕče. To vraj bolo to najhoršie, čo kedy zažila. Nemohla sa vôbec hýbať, merať tepu na hrudi v jednu chvíľu ukazoval až 250 úderov za minútu. Dievčina šla preto radšej na vyšetrenie do nemocnice. "Povedali mi, že by som mala so záťažou začať pomaly. Potom som dva týždne preležala v posteli, aby som sa z toho dostala. Motala sa mi ale stále hlava a videla rozmazane. Keď som sa učila a bola dlhšie na počítači, poriadne som nevidela písmenká a nedokázala som už ani čítať."

Do florbalových zápasov zasiahla Filipová až v apríli, teda štvrťroka po prekonaní ochorenia. Problémy s hlavou sa už zlepšili a ani sa už toľko nezadýchava. Stále je ale sledovaná na srdce a problémy s očami taktiež pretrvávajú. "Nikdy som nebola chorľavá, nebrala žiadne antibiotiká a zrazu ma to tak skolilo. Boli to tie najhoršie chvíle v mojom živote," dodala mladá športovkyňa.