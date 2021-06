Vedci odhalili, kde prepukne ďalšia pandémia KORONAVÍRUSU: Báť by sa mali tieto krajiny

Na základe teórie, ktorá predpokladá, že SARS Cov-2 pochádza z netopiera, vedci analyzujú možnosti, kde by sa mohol tento typ prenosu opäť vyskytnúť. A keďže stále nie je známe, či vírus prešiel z tohto živočícha na človeka priamo alebo bol do toho zapletený aj iný hostiteľ, musia experti zohľadniť veľké množstvo potenciálnych prenášačov od divých zvierat až po domáci dobytok. Už predtým objavili u netopierov z rodu podkovárov široké spektrum koronavírusov vrátane tých, ktoré sú takmer identické so SARS-CoV-2. Podľa štúdií realizovaných v roku 2020 však stále existujú tisíce ďalších vírusov, ktoré ešte ani nie sú objavené, ale iba veľmi málo z nich má schopnosť preskočiť na človeka (zoonotický prenos).

Zdroj: Getty Images

Keďže sa koronavírusy vyskytujú u podkovárov v takej veľkej miere, vedci sa rozhodli obmedziť ich výskum na prirodzený rozsah druhov. Analyzovali vzorce využívania pôdy v 10 000 náhodne generovaných lokalitách v Európe a Ázii s cieľom zistiť, ktoré z nich majú najvyšší potenciál interakcie medzi človekom a netopierom. Sústredili sa na oblasti, kde sa populácie podkovárov stretávajú so špecifickou ľudskou činnosťou, napríklad s fragmentáciou lesa, chovom dobytka a ľudským osídlením, pretože sa v nich rýchlo mení spôsob, akým ľudia využívajú pôdu. "Zmeny vo využívaní pôdy môžu mať dôležitý vplyv na ľudské zdravie a zvyšujú našu expozíciu voči zoonotickým chorobám. Každá formálna zmena využívania pôdy by sa mala vyhodnotiť z hľadiska potenciálnych reťazových reakcií, ktoré by mohli mať vplyv na ľudské zdravie," vysvetlil spoluautor štúdie Paolo D'Odorico.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Odkiaľ by sa mohol vírus nanovo šíriť?

Koronavírus, ktorý vyvolal súčasnú pandémiu, bol po prvý raz identifikovaný v Číne, a práve tam sa nachádza aj väčšina súčasných ohnísk. "Táto krajina vykazuje vyššiu mieru ľudskej prítomnosti vo vzťahu k podkovárom kvôli hustote obyvateľstva a tým súvisiacim budovaním dedín, miest a iných ľudských sídiel. Nachádza sa tam veľké množstvo regiónov, kde sú fragmentované lesy využívané na živočíšnu výrobu a budovanie ľudských sídiel, čím sa zintenzívňuje kontakt medzi divočinou a ľuďmi, a to buď priamo alebo sprostredkovane cez hospodárske zvieratá," píše sa v analýze.

Rastúci dopyt Číny po mäsových výrobkoch a výsledný nárast priemyselného chovu hospodárskych zvierat je z hľadiska vzniku ďalších ohnísk obzvlášť riskantný, pretože metódy spojené s veľkovýrobou mäsa hromadia veľkú populáciu zvierat s nízkou genetickou rozmanitosťou a často potlačeným imunitným systémom, čo je pre vírus ideálne. Štúdia však identifikovala aj ďalšie miesta, ktoré sú vystavené riziku vzniku ohnísk, vrátane Japonska, Filipín, juhovýchodnej Ázie a Thajska, kde sa vo veľkej miere likvidujú lesy a nahrádzajú ich zastavané alebo poľnohospodárske oblasti.