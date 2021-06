Motorkári zažili počas nočnej jazdy šok: Zjavil sa pred nimi... VIDEO záhadného úkazu

Približne polminútové video nakrútené skupinou motocyklistov uprostred noci bolo pôvodne zverejnené na portáli Asianet Newsable a vyvoláva spontánne reakcie priaznivcov konšpiračných teórií. Bytosť, ktorá kráča po moste Chadwa Dam a osvetľujú ju svetlá motoriek, totiž postavou, chôdzou a koordináciou pohybov pripomína humanoidného robota alebo mimozemského tvora.

This Video is from #hazaribagh #Jharkhand claiming Creature shown in this Video is an #Alien & viral with speed, no one claiming it to be fake or false but much real

Have they really arrived or just Rumours?#aliens #ViralVideo pic.twitter.com/RpSZip6lEO