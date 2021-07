Tajná správa o UFO môže šokovať: Skúmajú sa v záhadnej Oblasti 51 mimozemské technológie?

Americké úrady zverejnili veľmi očakávaný dokument po tajnom brífingu Kongresu. Americký historik Richard Dolan, ktorý sa venuje téme UFO už 25 rokov tvrdí, že jeden z jeho zdrojov mu poskytol podrobnosti o utajovanej časti dokumentu, ktorá má 70 strán a obsahuje informácie o pokročilých a potenciálne mimozemských pohonných systémoch a experimentálnych plavidlách testovaných v Oblasti 51. Uviedol aj to, že tieto informácie boli nepotvrdené.

Už bývalí predstavitelia obranných zložiek, politici a prezidenti Barack Obama a Bill Clinton, hovorili o mimozemskej civilizácii iba ako o konšpiračnej teórii. Všetci ale uznali, že sa na našom nebi deje niečo neobvyklé. Výskumník UFO a profesor Bob McGwier medzitým uviedol, že na klasifikovanom brífingu bolo premietnutých štrnásť videí, ktoré vyzerali ako sci-fi. Úradníci zo správy podľa neho redigovali všetko, čo sa dalo. Jej verejná verzia sa tak stenčila iba na deväť strán. Dokumentácia však pripúšťa, že na oblohe je niečo, čo sa nedá vysvetliť a nevylúčila potenciálny mimozemský pôvod.

Zdroj: Getty Images

Tajná vojenská základňa Area 51

Dolan zas uviedol, že jeho zdroj sa zmienil o tom, že Pentagón klasifikoval projekty vyšetrujúce „položky súvisiace s ET“ a „energetickým pulzným, iónovým, antigravitačným a antihmotným pohonom.“ Dodal aj to, že niektoré pozorovania UFO v okolí Nevady súvisia s tajnou vojenskou základňou Area 51, kde USA vykonávajú tajné testovanie tejto neobvyklej technológie. Práve táto oblasť bola dlho zdrojom špekulácií a niektorí predstavitelia už predtým naznačovali, že sa v nej „zadržiavajú a testujú“ vraky z UFO.

„Myslím si, že všetko to hovorí konzistentným spôsobom, pretože autori tejto správy skutočne neveria, že tieto objekty sú americká technológia,“ uviedol historik na YouTube. „Z politického hľadiska je to príliš výbušné a to z rôznych dôvodov.“ Medzitým McGweir prezradil, čo bolo prezentované na utajovanom brífingu Kongresu. „Bolo tam 70 stránok a 14 videí.“ Pozná vraj niekoľko zúčastnených zasadnutia rady národnej bezpečnosti a najlepší komentár, bol ten, keď jeden zo zúčastnených uviedol, že to „čo mali, bolo 40 minút sci-fi filmov a všetci boli pobláznení“.

Americká armáda však nedokáže vysvetliť 143 zo 144 pozorovaní neidentifikovaných leteckých javov (UAP). Pred zverejnením správy rešpektovaný bývalý pracovník Pentagónu Lue Elizondo predpokladá, že správa o klasifikovanej sekcii má okolo 70 strán. Kancelária riaditeľa národného spravodajstva (ODNI) by mala tiež aktualizovať zasadnutie Kongresu do 90 dní a Pentagón pravdepodobne zriaďuje špecializovanú kanceláriu UFO.

Začnú sa brať UFO pozorovania vážne?

Správa oficiálne nazvaná "Predbežné hodnotenie: Neidentifikované vzdušné javy" bola nariadená Kongresom ešte v decembri, keď Pentagón potvrdil existenciu troch videí, ktoré zachytávajú stretnutia s pilotmi pripúšťajúc, že tieto javy nevedia vysvetliť. Šéf ASA Bill Nelson minulý týždeň uviedol, že si prečítal aj utajovanú verziu správy, ale neposkytol veľa informácií. „Áno, videl som utajovanú správu. Hovorí v podstate to, čo sme si mysleli. Nevieme odpoveď na to, čo videli títo piloti námorníctva, ale vedia, že niečo videli, sledovali to a zachytili to na radar. Išli za tým, ale zrazu sa to rýchlo presunulo z jedného miesta na druhé.“

Vyjadrili sa aj zákonodarcovia, ktorí boli informovaní o utajovanej verzii správy, ale neuviedli podrobnosti a naznačili, že chcú viac informácií. Demokratický kongresman Andre Carson uviedol, že „správa je nepresvedčivá a jediné čo vieme, je to, že bolo zaznamenaných takmer 150 pozorovaní a 80 z nich bolo odhalených pomocou najlepších technológií.“ Podľa neho „nemôžeme vylúčiť niečo, čo je nadpozemské, ale je to veľmi malé percento.“ Jeho kolega demokratický kongresman Mike Quigley pripustil, že „stigma je preč a skutočnosť, že berú tento druh vecí po prvý raz vážne, je dôležitá.“

Kongresman Patrick Maloney dodal: „Problematiku nevysvetlených vzdušných javov berieme vážne do tej miery, že sa zaoberáme bezpečnosťou a ochranou vojenského personálu alebo záujmami USA v oblasti národnej bezpečnosti. Myslím si, že je dôležité pochopiť, že existujú legitímne otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany nášho personálu, našich operácií a citlivých činností a všetci vieme, že sa tam šíria technológie.“

Obrat oproti minulosti

Na margo brífingu sa vyjadril aj predseda spravodajského výboru Adam Schiff a povedal, že „to bol zaujímavý brífing, naučil sa veci, ktoré sú pre neho určite nové, ale radšej to nechá tak.“ Americkí zákonodarcovia hovoria o správe po zverejnení sérii uniknutých videí, ktoré zachytili vojenské stretnutia s objektmi, známe ako „Tic Tac.“ Znamenalo to neuveriteľný obrat po tom, ako vláda v 60-tych rokoch 20. storočia po uzavretí projektu Modrá kniha vylúčila možnosť UFO. Bývalý pracovník Pentagónu Elizondo potvrdil, že veľká časť správy je pravdepodobne stále skrytá.