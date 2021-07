Čo to môže byť? Ľudia stoja pred záhadou! Muž (36) zachytil na FOTO zvláštnu vec

Matthew Evans (36) vyfotil bizarný neidentifikovaný lietajúci objekt, ktorý mal štyri jasné svetlá trojuholníkového tvaru. Matthew z Teignmouthu v Devone uviedol, že pri pohľade z okna na najvyššom poschodí svojho domu spozoroval „UFO“. Podarilo sa mu spraviť fotografiu, no v priebehu niekoľkých ďalších sekúnd sa objekt stratil v diaľke.

„Keď sa to dostalo za horizont, nehýbalo sa to ako lietadlo. Pohybovalo sa to oveľa pomalšie a chvíľu to stúpalo hore a následne klesalo dole, dobrých 10 sekúnd. Zostalo to na jednom mieste dosť dlho na to, aby som vytiahol telefón a získal tieto snímky,“ prezradil Matthew.

Zdroj: profimedia.sk

Ohromený muž opísal, ako následne neidentifikovaný objekt úplne zmizol. „Svetlo bolo skutočne jasné. Len som nevedel, čo to môže byť, a tak som sa to rozhodol odfotiť. Je ťažké to zaradiť, takže predpokladám, že ide o neidentifikovaný lietajúci objekt,“ dodal Matthew. Keď fotografie publikovala webová stránka Devon Live, veľa obyvateľov malo svoj vlastný pohľad na „UFO“. Jeden z komentujúcich naznačil, že išlo „pravdepodobne o ukrajinský (futbalový) tím letiaci cez zátoku“, zatiaľ čo ďalší zažartoval, že to vyzerá ako jeho „svokra na jej metle“.

Komentujúci menom Rich Broadhead uviedol, že „to môže byť dodatočné spaľovanie z bežného/vojenského prúdového lietadla“. Ďalší však namietal, že išlo nie o jedno alebo dve svetlá, ale rovno štyri.

Zdroj: profimedia.sk

Podľa informácií Kráľovského letectva z roku 2020 sú však Devon a Cornwall oficiálne miestami, kde ľudia často pozorujú UFO. Toto tvrdenie podporila aj tamojšia polícia. Za posledných päť rokov dostala 24 hlásení, kde volajúci tvrdil, že videl mimozemšťana alebo UFO. Polícia uviedla, že okrem štyroch prípadov boli autormi hlásenia ľudia s problémami duševného zdravia, preto ich konštatovania nebrali vážne.