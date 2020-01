Kamera ministerstva dopravy zachytila záhadný úkaz: Nie som poverčivý, ale pozrite na tie FOTO!

​V horskom priesmyku Sherman Pass v pohorí Kettle River zachytila dopravná kamera bytosť pripomínajúcu bigfoota. "Nie som poverčivý, len trochu dôvtipný. Ak sa pozriete na strom vľavo, tak to vyzerá tak, že tam naozaj je," uviedol na Twitteri zamestnanec ministerstva dopravy, ktorý kontroloval zábery bezpečnostnej kamery.

Sasquatch spotted!!! I'm not superstitious... just a little stitious. Have you noticed something strange on our Sherman Pass/SR 20 webcam before? If you look closely by the tree on the left there looks to be something... might be Sasquatch... We will leave that up to you! pic.twitter.com/RaDGqQdEUF